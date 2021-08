(Detroit) Bill Freehan, un receveur élu 11 fois au sein de l’équipe d’étoiles de la Ligue américaine avec les Tigers de Detroit et un joueur-clé de l’édition qui a gagné la Série mondiale en 1968, est décédé. Il était âgé de 79 ans.

Ed White Associated Press

« C’est le cœur gros que chacun d’entre nous chez les Tigers de Detroit offrons nos condoléances aux amis et à la famille de Bill Freehan », a déclaré la direction de l’équipe, jeudi.

La cause du décès n’a pas été précisée mais au cours des récentes années, des membres de la famille de Freehan avaient dévoilé qu’il était atteint de la maladie d’Alzheimer.

Freehan a passé toute sa carrière avec les Tigers, de 1961 à 1976. En plus de toutes ses participations au match des étoiles, il a gagné le Gant d’or en cinq occasions.

« Ce gars-là est le meilleur receveur pour lequel je n’ai jamais lancé. […] Personne n’a fait mieux que lui », a affirmé Denny McLain, vainqueur de 31 matchs avec les Tigers en 1968.

Lors du cinquième match de la Série mondiale face aux Cardinals de St. Louis en 1968, Freehan a retiré Lou Brock au marbre lors d’un jeu crucial.

Les Tigers ont gagné le match et la série-un résultat on ne peut mieux illustré que par une fameuse photo où on voit le lanceur Mickey Lolich sauter dans les bras de son receveur à la fin du 7e match.

Freehan venait d’enregistrer le dernier retrait de la rencontre en captant une faible chandelle du receveur Tim McCarver, près du marbre, en territoire hors-ligne dans une victoire de 4-1 contre le légendaire Bob Gibson.

Willie Horton, le voltigeur qui avait effectué le relais du champ gauche qui avait permis de retirer Brock lors du cinquième match, a déclaré que Freehan a été l’un de ses plus grands coéquipiers.

« Sa carrière entière au Baseball majeur a été consacrée aux Tigers et à la ville de Detroit, et il a été l’un des membres les plus respectés et talentueux de l’organisation, pendant des moments difficiles mais importants durant les années 60 et 70 », a souligné Horton.

Freehan a également été un instructeur avec l’Université du Michigan et dans le réseau des clubs-école des Tigers.

La famille de Freehan a soupçonné que la maladie d’Alzheimer dont il était atteint est liée à des commotions cérébrales pendant sa carrière de joueur.

Blaise Salter, un petit-fils, a quitté les ligues mineures en 2018 après avoir subi deux commotions cérébrales en huit mois.

« Je ne sais pas s’ils gardaient un compte des commotions cérébrales dans ce temps-là », avait déclaré Salter au quotidien Detroit Free Press à l’époque.

« Mais de toute évidence, il en a eu suffisamment. Pensez-y : lorsqu’il était un receveur, les joueurs (à cette position) ne portaient pas de casque. C’était fausse balle par-dessus fausse balle sur sa tête. Il y a sans aucun doute un lien. »