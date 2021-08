(Détroit) Shohei Ohtani a cogné un 40e circuit et a livré huit bonnes manches au monticule, mercredi, aidant les Angels de Los Angeles à s’imposer 3-1 face aux Tigers de Detroit.

Dave Hogg Associated Press

Espérant voir le 500e circuit de Miguel Cabrera, une foule de 27 282 personnes est restée sur son appétit. Celui-ci a été limité à un simple, en première manche.

« Il est l’un des meilleurs frappeurs de tous les temps, a dit Ohtani.

« Ça ne m’aurait pas dérangé que ce soit moi qui lui concède ce circuit. Je lui souhaite d’atteindre ce plateau assez rapidement. »

C’est Ohtani (8-1) qui a animé le spectacle, notamment avec son coup d’éclat de 430 pieds.

« On parle d’un talent exceptionnel, a confié le gérant des Tigers, A. J. Hinch. Cette fois, nous étions aux premières loges pour le constater. »

Le droitier a aussi retiré huit frappeurs au bâton, allouant six coups sûrs et aucun but sur balles.

« Que dire de plus à son sujet, a dit le gérant des Angels, Joe Maddon. Il ne va pas remporter la Triple couronne, mais il est dans les discussions pour tout le reste.

« Si vous votez pour le Cy Young ou le joueur le plus utile, soyez très très attentifs. »

Rasiel Iglesias a inscrit un 27e sauvetage. Cabrera a été le dernier retrait-un ballon à la piste d’avertissement, au champ droit.

Tarik Skubal (8-11) a permis deux points et six coups sûrs en six manches et deux tiers.

Il a retiré sept frappeurs sur des prises, sans allouer de but sur balles.

Justin Upton a claqué un circuit de deux points en première. Willi Castro a grugé l’écart en cinquième, frappant lui aussi une longue balle.

La série va se conclure jeudi après-midi, avec comme partants Jose Quintana et Matt Manning.