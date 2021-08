(Détroit) Les Tigers de Detroit ont suspendu indéfiniment l’analyste affecté à la couverture des matchs de l’équipe, Jack Morris, après qu’il eut effectué un commentaire raciste à l’endroit de l’étoile des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani lors du match de mardi entre les deux équipes.

Dave Hogg Associated Press

Questionné par le descripteur Matt Shepard sur l’approche que les Tigers devraient avoir contre Ohtani en sixième manche, Morris a utilisé un accent asiatique exagéré en répondant « soyez très, très prudents ». Quand Ohtani est revenu au bâton en neuvième manche, Morris s’est excusé.

« On m’a mentionné la situation et je suis sincèrement désolé si j’ai offensé quiconque, particulièrement la communauté asiatique, avec mon commentaire sur le besoin d’être prudent contre Shohei Ohtani », a dit Morris, avant d’enchaîner en parlant du respect qu’il a à l’endroit du talent d’Ohtani.

Bally Sports Detroit a annoncé la suspension mercredi.

« Bally Sports Detroit est extrêmement déçu des propos de l’analyste Jack Morris lors du match des Tigers mardi soir, a dit le réseau dans un communiqué. Jack a été suspendu indéfiniment des reportages des matchs des Tigers et suivra des séances éducatives pour qu’il comprenne l’impact de tels propos et comment il peut avoir un impact positif dans une communauté diversifiée. Nous avons une politique tolérance zéro au sujet de la discrimination et nous sommes sincèrement désolés pour ses propos. »

Les Tigers, qui ont retiré le numéro de Morris à la suite de son intronisation au Temple de la renommée du baseball, ont émis un communiqué semblable.

« Nous appuyons pleinement la décision de Bally Sports Detroit et son engagement afin de s’assurer que tout son personnel respecte les plus hauts standards de conduite personnelle », ont-ils dit après avoir condamné les propos de Morris.

L’incident survient 31 ans après que Morris, à l’époque où il jouait, avait déclaré à une jeune journaliste qu’il « parle seulement aux femmes quand je suis nu et qu’elles sont par-dessus moi ou que je suis par-dessus elles ». Morris, qui n’était pas nu lors de l’incident, avait alors été défendu par le président des Tigers de l’époque Bo Schembechler. Ce dernier avait blâmé le Detroit Free Press pour avoir envoyé une journaliste dans le vestiaire.