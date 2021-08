Anthony Rizzo et Aroldis Chapman de retour avec les Yankees

(New York) Anthony Rizzo était de retour au sein de l’alignement des Yankees de New York, mercredi, après avoir été infecté du virus de la COVID-19 et le nom du stoppeur Aroldis Chapman a été réinséré au sein de la formation en prévision du dernier match de leur série contre les Red Sox de Boston.

Mike Fitzpatrick Associated Press

Acquis dans une transaction avec les Cubs de Chicago le 29 juillet, Rizzo a amorcé la rencontre au premier-but et au deuxième rang du rôle des frappeurs. Rizzo était inactif depuis le 8 août à la suite d’un test positif au coronavirus.

Heureux de revoir Rizzo au sein de sa formation, le gérant Aaron Boone a indiqué qu’il allait devoir surveiller le niveau d’endurance de son joueur de premier but.

Quant à Chapman, son nom avait été placé sur la liste des blessés pendant une période de dix jours en raison d’une inflammation au coude gauche. Boone a précisé que Chapman reprendra immédiatement sa place à titre de stoppeur.

Rizzo est le plus récent joueur des Yankees à revenir de la liste COVID-19 au cours des derniers jours, après l’as partant Gerrit Cole, le receveur Gary Sanchez et le lanceur gaucher Jordan Montgomery.

L’éclosion est survenue après que les Yankees eurent joué six matchs contre les Rays de Tampa Bay et les Marlins de Miami en Floride, où les cas de la COVID-19 sont en hausse.