(Chicago) Le droitier des A’s d’Oakland Chris Bassitt a quitté en voiturette après avoir reçu à la tête une balle durement frappée par Brian Goodwin, des White Sox de Chicago.

Associated Press

Il y avait deux coureurs sur les buts et aucun retrait en deuxième quand cela est arrivé, suite à une rapide à près de 90 milles à l’heure.

Bassitt a reçu de l’aide d’un thérapeute des siens, notamment, avant d’être placé sur une voiturette.

La balle l’a atteint du côté droit du visage ou de la tête.

Peu après 21 h, les A’s ont indiqué sur Twitter que Bassitt est conscient et alerte, et qu’il était en route vers l’hôpital.

Le gérant Bob Melvin a fait une mise à jour tard dans la soirée.

« “Bass” est toujours resté conscient, a dit Melvin. Nous ne pensons pas que l’œil soit une inquiétude à ce point-ci. Ça semblait en dessous.

« Il a eu besoin de points de suture. On prenait une échographie et ça va nous en dire plus, au sujet entre autres de fractures potentielles. »

L’artilleur de 32 ans a une fiche de 12-3 et une moyenne de 3,06 en 24 départs, cette saison. Il mène l’Américaine pour les victoires.