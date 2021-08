Le Montréalais d’origine dominicaine Otto López fait le saut dans les ligues majeures avec les Blue Jays de Toronto.

Frédérick Duchesneau La Presse

Le joueur a lui-même confirmé la nouvelle à La Presse en matinée alors qu’il était à l’aéroport de Baltimore. De là, il allait prendre un transport vers Washington, où les Jays joueront mardi soir.

Le deuxième but a débuté la saison au niveau AA avec les Fisher Cats du New Hampshire, où il a joué 69 matchs, avant de graduer dans le AAA avec les Bisons de Buffalo. Il ne lui aura fallu que 11 matchs dans le AAA avant que le grand club ne lui fasse signe.

Au New Hampshire, López a dominé le club pour la moyenne au bâton (,330), les doubles (24), en plus de marquer 52 points et d’en produire 39.

Puis, à Buffalo, il a enchaîné avec 13 points marqués, 7 points produits, 1 double, 2 triples, 6 buts sur balles et 5 buts volés. En seulement 11 rencontres, rappelons-le. Il frappait pour ,282.

Il reste à voir si ce rappel a été précipité par une blessure à un autre joueur ou s’il est simplement dû au solide rendement du polyvalent joueur qui peut aussi occuper l’arrêt-court et le champ extérieur.

Classé 12e espoir de l’organisation il y a à peine quatre mois, selon MLB Pipeline, il a depuis gagné quatre rangs dans ce classement.