Le Montréalais d’origine dominicaine Otto López fait le saut dans les ligues majeures. Il sera dans l’abri des Blue Jays de Toronto dès ce mardi soir.

Frédérick Duchesneau La Presse

Le joueur a lui-même brièvement confirmé la nouvelle de son rappel à La Presse, mardi matin, alors qu’il était à l’aéroport de Baltimore, courant après ses valises. De là, il allait prendre un transport vers Washington, où les Jays jouent en soirée.

Quelques instants plus tard, son agent Jethro Supré, après un appel de la direction des Blue Jays, a précisé que López était pour le moment sur l’équipe de réserve (taxi squad). Il n’était pas certain de faire partie de l’alignement de 26 joueurs mardi ou mercredi.

« Ils voulaient l’avoir dans le giron de l’équipe, juste au cas où un des joueurs censés revenir de blessures ne serait pas prêt, explique Supré. Ce sera une game-time decision. »

La formation torontoise espérait compter sur le voltigeur George Springer. Mais, victime d’une entorse au genou gauche dimanche, il a été placé sur la liste des blessés pour dix jours en fin d’après-midi. López le remplace ainsi dans la formation pour l’instant, mais il n’est pas de la formation partante mardi soir, contre les Nationals. Il s’agit pour lui d’un premier rappel dans les majeures.

« J’avais averti ses parents d’être disponibles le 1er septembre [date à laquelle les équipes peuvent élargir leur alignement] parce que leur fils serait possiblement rappelé à ce moment-là, raconte Jethro Supré. Donc, lorsqu’on a reçu l’appel hier [lundi] soir, on était contents, mais pas surpris. »

Après un bon camp d’entraînement, le très polyvalent deuxième but — il peut aussi occuper l’arrêt-court et le champ extérieur — avait débuté la saison au niveau AA avec les Fisher Cats du New Hampshire, où il a joué 69 matchs, avant de graduer dans le AAA avec les Bisons de Buffalo. Il ne lui aura fallu que 11 matchs dans le AAA avant que le grand club ne lui fasse signe.

Au New Hampshire, López a dominé le club pour la moyenne au bâton (,330), les doubles (24), en plus de marquer 52 points et d’en produire 39.

Sa moyenne de,330 le plaçait loin en tête parmi les joueurs des dix équipes de la ligue nord-est du AA ayant joué suffisamment de matchs.

Puis, à Buffalo, il a enchaîné avec 13 points marqués, 7 points produits, 1 double, 2 triples, 6 buts sur balles et 5 buts volés. En seulement 11 rencontres, rappelons-le. Il frappait pour,282.

« Quand il a été appelé dans le AAA, il était on track, comme on dit », fait remarquer Jasmin Roy, recruteur de l’organisation torontoise au Québec.

Bon à tous les niveaux

Déménagé à Montréal en 2010, à l’âge de 11 ans, Otto López a joué quatre étés dans le réseau québécois, de 2011 à 2014.

Lorsque le Dominicain a signé avec Toronto en 2016, Jasmin Roy était avec la centrale de recrutement du baseball majeur. Il le connaissait déjà bien.

En 2018, il a connu une bonne saison avec les Canadians de Vancouver, dans la Northwest League (niveau A, saison courte).

Puis, en 2019, l’année précédant le début de la pandémie, avec les Lugnuts de Lansing, il a remporté le championnat des frappeurs dans la Midwest League (niveau A) avec une moyenne de,324, rappelle son agent.

Bref, López a eu du succès à tous les niveaux depuis ses débuts dans le réseau de filiales torontois.

« C’est un jeune homme qui est appelé à jouer un rôle avec les Blue Jays prochainement », affirme Jethro Supré.

Classé 12e espoir de l’organisation il y a à peine quatre mois, selon MLB Pipeline, Otto López a depuis gagné quatre rangs dans ce classement.

Le Québécois d’adoption ne se plaindra sûrement pas d’être passé par Buffalo en coup de vent… Et s’il devait retourner avec les Bisons d’ici la fin du mois, il y a fort à parier qu’il reviendrait à Toronto le 1er septembre.