(St. Petersburg) Brett Phillips a frappé un circuit à l’intérieur du terrain et les Rays de Tampa Bay ont vaincu les Orioles de Baltimore 9-2, lundi.

Mark Didtler Associated Press

Brandon Lowe a cogné deux longues balles, alors que les Rays ont infligé aux Orioles un 12e revers consécutif.

Baltimore a été surclassé 113-36 durant la séquence. En mai, les Orioles ont perdu 14 matchs d’affilée.

Kevin Kiermaier et Mike Brosseau ont aussi claqué des circuits pour les Rays, qui ont une fiche de 12-1 contre les Orioles cette année.

Josh Fleming (10-6) a accordé deux points et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

Contre Paul Fry en sixième, Phillips a envoyé une balle à la clôture du champ centre gauche.

Le voltigeur de centre Cedric Mullins a laissé filer le rebond, et c’est le voltigeur de gauche D. J. Stewart qui a dû remettre à l’avant-champ. Phillips est parvenu de justesse à battre le relais de l’intercepteur.

Austin Meadows a donné les devants 2-1 aux Rays avec un triple de deux points en quatrième, face à Matt Harvey (6-12).

À la manche suivante, les circuits en solo de Kiermaier et Lowe ont porté le score à 4-1.

Harvey a donné cinq points et cinq coups sûrs en quatre manches et deux tiers. Avant le match, il avait un dossier de 3-1 et une moyenne de 1,65 depuis la pause des étoiles.