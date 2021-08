Baseball

Un 1er match de MLB sur le site du Champ de rêves

Plus de trois décennies après que « Le Champ de rêves » ait pris sa place dans l’imaginaire collectif, et en retard d’un an à cause de la pandémie, l’un des plus célèbres champs de maïs d’Hollywood sera finalement le théâtre d’un match du baseball majeur, jeudi soir.