(Los Angeles) Une femme de l’Ohio a demandé une ordonnance de protection contre le lanceur des Dodgers de Los Angeles Trevor Bauer l’année dernière en raison de présumées inconduites sexuelles, a rapporté samedi le Washington Post.

Associated Press

La femme soutenait que Bauer l’aurait étranglée et frappée sans son consentement lors d’une relation sexuelle.

Ces allégations sont similaires à celles qui ont été formulées par une femme de la Californie contre Bauer, qui est en congé administratif payé par le Baseball majeur durant l’enquête.

Selon des documents obtenus par le Washington Post, Bauer aurait envoyé un message texte à la femme de l’Ohio dans lequel il aurait indiqué ne pas avoir envie de « passer du temps en prison pour avoir tué quelqu’un ».

« Et c’est ce qui se passerait si je te voyais encore », aurait présumément écrit Bauer, selon le Post.

La femme aurait demandé une ordonnance de protection en juin 2020.

L’ordonnance de protection en Ohio est le résultat d’une procédure ex parte, c’est-à-dire qu’elle a été émise sans la présence de Bauer en cour. L’ordonnance de protection en Californie impliquant Bauer a été accordée de la même manière.

La femme de l’Ohio a tenté de présenter des photos de ses blessures à ses yeux à des policiers en 2017, mais elle a plutôt été arrêtée pour avoir consommé de l’alcool avant d’avoir l’âge légal. C’est ce qu’indique un rapport de police obtenu par le Post. Le document ne précise pas si les allégations ont fait l’objet d’une enquête.

Le quotidien n’a pas révélé l’âge de la femme, mais il a affirmé qu’elle était majeure au moment des faits, sans toutefois avoir atteint l’âge de consommer de l’alcool.

Le Post a obtenu copie de photos montrant des blessures au visage de la femme et du sang dans ses yeux.

Bauer a réagi à ces révélations du Post dans un message publié sur Twitter, samedi, dans lequel il a qualifié l’article de « récit erroné ». Il a affirmé que le quotidien a contacté « des centaines » de ses amies et anciennes compagnes.

« Même si mes représentants ont fourni de nombreuses preuves — des documents, des déclarations et des informations complémentaires — contradictoires montrant des comportements troublants de cette femme et de ses avocats, le Washington Post a choisi d’en ignorer une grande partie et de publier un article diffamatoire, de fausses informations et des allégations sans fondement », a écrit Bauer.

Bauer a déclaré que la femme l’a harcelé et agressé physiquement et qu’elle a également essayé de lui extorquer « des millions de dollars l’année dernière pour qu’elle n’entame pas de poursuite en lien avec ces fausses allégations ».

L’avocat et agent de Bauer, Jon Fetterolf, et l’agente Rachel Luba ont indiqué dans un communiqué que Bauer et la femme ont eu une relation consensuelle de 2016 à 2019. La femme aurait ensuite déposé une « requête de protection bidon » en plus d’exiger « 3,4 millions pour qu’elle garde le silence ».

La femme a retiré l’ordonnance de protection six semaines après l’avoir déposée, selon le Post.