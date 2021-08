Baseball

Les regrets de Pete Incaviglia

Lors du repêchage 1985 de la Ligue majeure de baseball, les Expos de Montréal avaient rapidement jeté leur dévolu sur un puissant frappeur des Cowboys de l’Université d’État de l’Oklahoma, un Californien du nom de Pete Incaviglia, au 8e rang. Toutefois, pour diverses raisons, Incaviglia n’a jamais porté l’uniforme montréalais et il a plutôt connu une longue carrière au sein de plusieurs formations. Un peu plus de 35 ans plus tard, l’homme âgé de 55 ans assure que s’il pouvait recommencer, c’est à Montréal que son parcours professionnel se serait amorcé.