(New York) Le premier match de la série entre les Red Sox de Boston et les Yankees de New York, qui était prévu jeudi soir, a été reporté en raison d’un test de COVID-19 positif parmi les lanceurs vaccinés des Yankees Jonathan Loaisiga, Nestor Cortes fils et Wandy Peralta.

La Presse Canadienne

« C’est une situation qui fluctue et ça pourrait se propager. Ça s’est propagé à un certain degré, a indiqué le directeur général des Yankees, Brian Cashman. Nous avons trois cas positifs et trois en attente. Nous allons attendre les résultats des tests, mais nous supposons qu’ils seront positifs. »

Loaisiga a abouti sur la liste de COVID-19, samedi, quand les Yankees jouaient à Houston, et il n’a pas voyagé à New York avec l’équipe, dimanche. Cortes et Peralta sont sur cette liste depuis jeudi.

Cashman a mentionné que les trois lanceurs avaient été complètement vaccinés, comme la majorité des joueurs de l’équipe.

« Ces joueurs vont bien jusqu’à maintenant, a-t-il fait savoir. Ça témoignerait à nouveau de la conviction que ces vaccins fonctionnent et, en fin de compte, qu’ils doivent nous protéger contre une maladie grave ou la mort. »

Les trois joueurs qui attendent les résultats de test sont en quarantaine. Cashman n’a pas voulu dire s’ils faisaient partie des trois joueurs des Yankees à avoir participé au match des étoiles à Denver, soit Aaron Judge, Gerrit Cole et Aroldis Chapman.

Le Baseball majeur effectuait la recherche de contacts rapprochés dans le cadre de ses protocoles.

« Les vaccins que nous encourageons tout le monde à se procurer garantissent qu’il n’y ait pas d’hospitalisation ou de mort liée à la COVID-19, mais ça n’empêche pas de contracter le virus, a souligné Cashman. Ça te protège contre des effets secondaires graves. »

Cashman a ajouté que le Baseball majeur n’avait pas encore décidé s’il fallait reporter le deuxième match de cette série de quatre.

« La dernière année et demie nous a en quelque sorte préparés à vivre ce genre de choses, a déclaré le gérant des Yankees, Aaron Boone. C’est assurément décevant et frustrant. »

Il s’agissait du huitième report lié à la COVID-19 cette saison, mais le premier en près de trois mois.

Lors de la dernière campagne, 45 matchs de saison ont été reportés en raison de la COVID-19, mais seulement deux n’ont pas été joués.

Les Yankees se retrouvent au quatrième rang de la section Est de l’Américaine avec une fiche de 46-43. Ils ont été une des premières équipes des Majeures à atteindre le plateau de 85 % de membres de l’organisation vaccinés, ce qui engendrait une souplesse des protocoles de sécurité.

Lors de sa dernière annonce, le 25 juin, le Baseball majeur a mentionné que 23 des 30 équipes de la ligue avaient atteint le plateau du 85 %. Les Red Sox n’en faisaient pas partie.

La formation de Boston, qui montre le meilleur dossier de l’Américaine (55-36) à égalité avec les Astros de Houston, sautait sur le terrain lorsque le report a été annoncé.