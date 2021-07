(Denver) Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, a déclaré que le sort des A’s d’Oakland sera déterminé dans les prochains mois.

Ronald Blum Associated Press

Les propriétaires du club ont proposé un nouveau stade dans le secteur du Howard Terminal, à Oakland.

Manfred a dit que si ce projet n’était pas approuvé, l’équipe irait de l’avant avec un déménagement à Las Vegas ou une quête élargie d’une nouvelle ville où jouer.

« Le processus est sur le point d’aboutir », a confié Manfred à l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique, mardi.

Le conseil municipal d’Oakland doit examiner une feuille de conditions non contraignante le 20 juillet.

« C’est le point de décision pour Oakland quant à savoir s’ils veulent faire partie du baseball majeur à l’avenir », a t-il déclaré.

Les Athletics évoluent au Coliseum depuis 1968. Le nouveau stade coûterait plus d’un milliard et permettrait de voir à l’horizon la ville de San Francisco, le Bay Bridge et le port d’Oakland.

Manfred a déjà évoqué Montréal comme endroit possible où élargir les cadres du baseball majeur. Portland, Nashville, Charlotte et Vancouver seraient aussi dans la course.

Manfred a ajouté que la situation des Rays est moins urgente.

Le propriétaire Stuart Sternberg a dit en décembre 2018 qu’il recommençait à chercher un site pour un nouveau stade, ayant conclu que les plans concernant Ybor City tardaient trop.

Le bail au Tropicana Field de St. Petersburg se termine après la saison 2027.

En 2019, la MLB a autorisé les Rays à explorer le partage du calendrier local avec Montréal, ville des Expos de 1969 à 2004, jusqu’au moment de déménager à Washington.

« Ils ont un bail incassable auquel il reste plusieurs années, a dit Manfred. Stu est toujours activement impliqué dans la possibilité d’un partage entre deux villes.

« C’est une idée compliquée. Il a progressé dans ses conversations aussi bien en Floride qu’à Montréal, mais je ne peux pas vraiment en dire plus. »

Dans un autre dossier, Manfred a dit aux journalistes que deux mesures instaurées en pandémie devraient se terminer avec la saison en cours : les programmes doubles de sept manches, ainsi que le coureur installé au deuxième but pour entamer les manches supplémentaires.