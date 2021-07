Frappeur de choix, Shohei Ohtani sera le premier frappeur du match et le lanceur partant de l'Américaine, mardi, à l'occasion du match des étoiles du baseball majeur.



Ronald Blum Associated Press

Âgé de 27 ans et disputant sa quatrième saison avec les Angels, Ohtani est le premier partant avec un double statut dans l'histoire du match des étoiles, présenté une première fois en 1933.

« Je ne m'attendais pas du tout à être choisi comme lanceur, a déclaré Ohtani à l'aide d'un interprète, lundi. C'est un immense honneur et je vais faire de mon mieux. »

Ohtani capte l'attention comme rarement auparavant. Il mène les majeures avec 33 circuits et il a une fiche de 4-1, avec une moyenne de 3,49.

« C'est ce que les partisans veulent voir et je suis du même avis », a dit le gérant de l'Américaine Kevin Cash, des Rays.

Max Scherzer, des Nationals, sera le lanceur partant de la Nationale, au Coors Field.

Ohtani a été élu comme frappeur de choix par les amateurs, et comme lanceur par les autres joueurs. Il frappe pour ,279 et totalise 70 points produits, seulement trois de moins que le meneur des grandes ligues à ce niveau, Vladimir Guerrero, des Blue Jays.

Ohtani a aussi retiré 87 frappeurs au bâton, en 13 départs.

Il sera en action dès lundi soir, à l'occasion du concours de circuits.

Ohtani est le deuxième Japonais à être nommé lanceur partant en vue du match des étoiles après Hideo Nomo en 1995, avec les Dodgers.

Un changement aux règlements permettra à Ohtani de rester en tant que frappeur lorsqu'il sera remplacé au monticule, au match des étoiles.

Le premier but Guerrero frappera deuxième, suivi de l'arrêt-court Xander Bogaerts (Red Sox), du voltigeur de droite Aaron Judge (Yankees), du troisième but Rafael Devers (Red Sox), du deuxième but Marcus Semien (Blue Jays), du receveur Salvador Perez (Royals), du voltigeur de gauche Teoscar Hernandez (Blue Jays) et du voltigeur du centre Cedric Mullins (Orioles).

Le gérant de la Nationale est Dave Roberts, des Dodgers. Leur premier frappeur sera l'arrêt-court Fernando Tatis (Padres), suivi par le frappeur de choix Max Muncy (Dodgers), le troisième but Nolan Arenado (Cards), le premier but Freddie Freeman (Braves), le voltigeur de droite Nick Castellanos (Reds), le voltigeur de gauche Jesse Winker (Reds), le receveur JT Realmuto (Phillies) et le deuxième but Adam Frazier (Pirates).

Scherzer amorcera un match des étoiles pour la quatrième fois. Triple lauréat du Cy Young, il a une fiche de 7-4 et une moyenne de 2,66 cette saison. En 17 départs, il a retiré 134 frappeurs au bâton et n'a permis que 22 buts sur balles.