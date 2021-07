(Tampa) Brandon Lowe retrouve sa forme à l’aube de la pause du match des étoiles.

Mark Didtler La Presse Canadienne

Lowe a claqué deux longues balles, Mike Zunino a frappé un circuit et les Rays de Tampa Bay ont battu les Blue Jays de Toronto 5-2, samedi soir.

Ryan Yarbrough (6-3) a donné deux points en cinq manches, portant à 5-0 sa fiche au cours de ses 12 dernières apparitions. Le gaucher présente un dossier de 8-1 en 16 apparitions contre les Blue Jays.

Matt Wisler, pendant une manche et deux tiers, et Pete Fairbanks, pendant une manche et un tiers, ont aussi lancé pour les Rays. Diego Castillo a fermé les livres en neuvième pour enregistrer un 13e sauvetage.

Les releveurs des Rays n’ont permis que deux coups sûrs en 16 manches de travail au cours des trois derniers matchs.

La formation de Tampa Bay a signé une sixième victoire consécutive.

Lowe a réussi quatre matchs de plus d’un circuit, incluant celui contre les Blue Jays, le 21 mai.

« B-Lowe est vraiment en train de tourner sa saison de côté », a mentionné le gérant des Rays, Kevin Cash.

Après avoir maintenu une moyenne au bâton sous la barre de ,200 pendant la majorité de la campagne, Lowe a placé deux balles en lieu sûr en trois apparitions et il a vu sa moyenne grimper à ,208.

Marcus Semien a cogné sa 22e longue balle de la campagne pour les Torontois, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières sorties.

« Chaque fois qu’il est au marbre, il y a une chance qu’il frappe la balle par-dessus la clôture, a affirmé le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, à propos de Semien. Il a de la puissance à tous les champs alors c’est plaisant pour moi à regarder. »

Les Blue Jays menaient 2-1 quand les Rays ont inscrit trois points en troisième manche. Zunino a amorcé la manche avec son 19e circuit de la saison. Kevin Kiermaier a ensuite claqué un double et Lowe a porté le pointage à 4-2 grâce à sa longue balle, contre Ross Stripling (3-5).

Lowe avait ouvert le pointage en première manche grâce à son 19e circuit de la saison. Il a réussi six coups de quatre buts à ses huit dernières parties.

« J’ai un sentiment normal, a déclaré Lowe. Je ne pense pas que je suis “en feu”. Je me sens assurément mieux au marbre. J’espère que ça continuera dans la bonne direction. »

Randy Arozarena a ajouté un simple d’un point en huitième manche pour les Rays.

Le circuit de deux points de Semien a procuré une avance de 2-1 aux Blue Jays en troisième manche.

« Je ne crois pas que les retraits venaient facilement pour lui dans les premières manches, a observé Cash à propos de Yarbrough, qui a effectué 104 lancers. Il faut lui donner une tonne crédit de s’être battu à travers certaines situations. »

Stripling a accordé quatre points et quatre coups sûrs en trois manches et deux tiers.

« Il n’avait pas la meilleure étoffe aujourd’hui, a souligné Montoyo. Ça arrive. »