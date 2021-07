PHOTO ADRIAN KRAUS, ASSOCIATED PRESS

(Buffalo) Alek Manoah a retiré 10 frappeurs sur des prises en sept manches à son retour au jeu après une suspension de cinq matchs et il a mené les Blue Jays de Toronto vers une victoire de 11-1 contre les Rays de Tampa Bay, vendredi soir.

Mike Haim Associated Press

George Springer, Marcus Semien et Vladimir Guerrero fils ont tous cogné des circuits pour la formation torontoise, qui a triomphé neuf fois à ses 12 derniers matchs. Semien, qui a été confirmé comme partant pour le match des étoiles jeudi, a croisé le marbre trois fois.

Manoah (2-0) n’a permis que trois coups sûrs : un double à Francisco Mejía en sixième et deux simples à Wander Franco et Joey Wendle en septième. La recrue de 23 ans a aussi accordé un but sur balles à Ji-Man Choi en première.

« En sixième, quand Grich [Randal Grichuk] n’a pas été capable d’attraper cette balle et que tout le monde s’est mis à applaudir, je me suis demandé pourquoi ils applaudissaient, puisqu’il avait échappé la balle, a raconté Manoah. Je n’avais aucune idée de ce qui se passait.

« Et là j’ai regardé le tableau indicateur, puis j’ai réalisé [que je n’avais toujours accordé aucun coup sûr]. Bon, c’est vrai que ça aurait été plaisant [de réussir un match sans point ni coup sûr]. »

Luis Patino (1-2), qui venait de lancer 17 manches sans accorder de point au niveau AAA, a accordé six points lors des deux premières manches pour les Rays. Il s’est toutefois repris en retirant 10 frappeurs de suite avant de concéder un point en sixième.

Le Colombien a retiré cinq frappeurs sur des prises et accordé sept coups sûrs pour les Rays, qui ont perdu un quatrième match de suite. Il s’agissait de leur neuvième défaite de suite dans les stades adverses.

« Même quand tu ne connais pas un bon départ, tu dois bien finir ta soirée, a mentionné Patino. Il faut donner du crédit à leurs frappeurs qui ont su cogner ces balles. J’ai essayé de demeurer confiant, même si le résultat n’était pas celui que je voulais. »

Mejia a terminé la rencontre avec deux doubles, tandis que Brandon Lowe a produit un point grâce à un double en huitième pour priver les Blue Jays d’un blanchissage.

Manoah a été suspendu par le Baseball majeur après avoir été expulsé 19 juin à Baltimore, mais il a fait appel et a lancé vendredi dernier dans un autre match contre les Orioles. Il a retiré son appel le lendemain.

« C’est comme si quelqu’un plaçait un plateau de nourriture devant vous, mais que vous ne pouviez pas le manger pendant sept jours, a imagé Manoah. J’étais affamé à mon retour. »

Springer a cogné son quatrième circuit de la saison, une claque de deux points au champ centre, en première. Lors de la manche suivante, Lourdes Gurriel fils, Reese McGuire, Guerrero et Semien ont tous produit des points pour les Blue Jays, qui ont creusé leur avance à 6-0.

En septième, Semien a cogné sa 21e longue balle de la saison, tandis que Guerrero en a ajouté une 27e à sa fiche. Guerrero a produit son 69e point de la saison, ce qui a égalé son sommet en carrière établi en 2019.

Le voltigeur des Rays Brett Phillips a lancé en huitième et a permis un point.

Le gaucher des Blue Jays Nick Allgeyer a pris part à son premier match en carrière dans le Baseball majeur. Il a été parfait en neuvième manche.