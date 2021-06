PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La famille poursuit les Angels et deux de leurs employés

(Los Angeles) La famille de l’ex-lanceur des Angels de Los Angeles Tyler Skaggs a intenté des poursuites au Texas et en Californie, mardi, accusant l’équipe et deux ex-employés de négligence pour sa mort subite, il y a deux ans.

Associated Press

Les poursuites – déposées par les parents de Skaggs au Texas et sa femme en Californie — identifient les Angels, ainsi que deux ex-directeurs des communications de l’équipe, Tim Mead et Eric Kay, comme défendeurs.

Âgé de 27 ans, Skaggs a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel de’un hôtel de la banlieue de Dallas le 1er juillet 2019, avant le début de ce qui devait être une série de quatre matchs contre les Rangers du Texas.

Kay a été inculpé par un grand jury fédéral en octobre. Il aurait fourni les drogues qui ont conduit à la surdose de Skaggs. Il a été accusé de distribution de drogue et de complot lié à la drogue, selon les documents déposés à Fort Worth, au Texas. Ces accusations peuvent entraîner des sentences de prison à vie et de 20 ans d’emprisonnement, respectivement, au maximum. Son procès doit s’amorcer le 16 août.

Un coroner a statué que Skaggs s’est étouffé avec ses vomissures après avoir ingurgité un cocktail toxique d’alcool, de fentanyl et d’oxycodone. Kay est accusé de lui avoir fourni le fentanyl et l’oxycodone.

Kay était le directeur des communications des Angels et était leur responsable des relations publiques lors de nombreux voyages du club. Il a été placé en congé forcé après le décès de Skaggs et n’est jamais revenu avec le club.

Mead était le patron de Kay. Les poursuites allèguent que Mead était au courant des problèmes de drogues de Kay, notamment qu’il en fournissait à certains joueurs.

« Même s’ils étaient au courant, les Angels ont laissé Kay avoir un accès sans restriction aux joueurs et lui ont permis d’accompagner l’équipe dans ses déplacements », lit-on dans la poursuite.

L’avocat de Mead, Eric D. Vandevelde, a nié ces allégations.

« Avant la mort tragique de Tyler Skaggs, Tim Mead n’était pas au courant de quelque façon que ce soit que Tyler aurait pu être un utilisateur d’opiacés, ou qu’Eric Kay ou tout autre employé des Angels ait distribué des opiacés à un joueur. Toute allégation laissant croire le contraire est imprudente et fausse. »

Mead a quitté les Angels en avril 2019 pour devenir le président du Temple de la renommée du baseball. Il a quitté ce poste en mai dernier, expliquant par communiqué « qu’au cours des 22 derniers mois, il a été difficile de m’acquitter de mes responsabilités ».

Les dirigeants des Angels ont déclaré ne pas être au courant de l’utilisation d’opiacés par Skaggs et ne pas savoir que des employés fournissaient de la drogue aux joueurs.

« En 2019, les Angels ont embauché un ex-procureur fédéral afin qu’il mène une enquête indépendante afin de comprendre les circonstances qui ont mené à la mort tragique de Tyler », a déclaré la porte-parole des Angels, Marie Garvey par communiqué.

« L’enquête a confirmé que l’organisation n’était pas au courant de la consommation d’opiacés par Tyler, pas plus que personne au sein de la direction n’était au courant qu’un employé en distribuait aux joueurs.

« Ces poursuites sont absolument sans fondement et ces allégations sont irresponsables. L’organisation des Angels est en profond désaccord avec les allégations de la famille Skaggs et nous allons nous défendre de façon vigoureuse devant les tribunaux. »

Les parents de Skaggs, Debbie Hetman et Darrell Skaggs, ont déposé leur poursuite dans la Cour du district du comté de Tarrant, à Fort Worth. Sa veuve, Carli Skaggs, a déposé la sienne en Cour supérieure du comté de Los Angeles.

« Comme vous pouvez vous y attendre, il a été extrêmement difficile pour les parents de Tyler et sa veuve de déposer ces poursuites, a déclaré l’avocat de la famille, Rusty Hardin. Rien ne pourra adoucir la douleur de leur perte, mais ils veulent aller au fond des choses afin de comprendre comment aurait pu être évitée la mort inutile et tragique de Tyler. Ils souhaitent également que les individus impliqués et les Angels soient tenus responsables des actions qui y ont mené.

« Comme l’a clairement et de façon douloureuse démontrée la mise en accusation du grand jury fédéral, n’eut été du fentanyl contenu dans les pilules contrefaites fournies par l’employé des Angels Eric Kay, Tyler serait vivant aujourd’hui. Si les Angels avaient mieux supervisé Eric Kay, Tyler serait vivant aujourd’hui. »