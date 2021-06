(Boston) Hunter Renfroe a produit deux points lors d’une victoire de 5-3 des Red Sox de Boston contre les Yankees de New York, vendredi soir.

Kyle Hightower Associated Press

Il s’agissait de la quatrième victoire consécutive des Red Sox contre leurs grands rivaux new-yorkais. La formation de Boston avait balayé la première série de trois matchs entre les deux équipes cette saison plus tôt en juin.

Pour la première fois depuis que le Fenway Park est de nouveau autorisé à être rempli au maximum de sa capacité, une salle comble de 36 869 spectateurs a été annoncée.

Le releveur des Yankees Zack Britton a quitté le match en huitième manche en raison de ce qui semblait être une blessure à la cuisse gauche.

Les releveurs des Red Sox ont blanchi les Yankees lors des sept dernières manches.

Le partant des Red Sox Martín Pérez a d’abord permis trois points et six coups sûrs en trois manches et deux tiers. Il a accordé deux buts sur balles et complété trois retraits sur des prises, avant d’être remplacé par Hirokazu Sawamura.

Sawamura n’a concédé aucun point en une manche et un tiers, puis il a passé le relais à Garrett Whitlock (3-1) en sixième. Whitlock a obtenu la victoire après n’avoir permis qu’un coup sûr.

Matt Barnes a accordé deux coups sûrs en neuvième, mais il a retiré Clint Frazier sur des prises, puis la défense des Red Sox a réussi un double jeu sur une présence de DJ LeMahieu pour mettre fin au match.

Barnes a obtenu son 16e sauvetage.

Le partant des Yankees Domingo Germán (4-5) a lancé pendant quatre manches. Il a concédé quatre points et cinq coups sûrs, tout en retirant trois frappeurs au bâton et allouant un but sur balles.

Les frappeurs des Red Sox sont sortis en lion dans ce match.

Xander Bogaerts a donné les devants 2-0 à son équipe avec un double au champ centre. Il est ensuite venu marquer quand Renfroe a réussi un double au champ gauche.

Les Yankees ont marqué leurs trois points en deuxième. Giancarlo Stanton a amorcé la manche en soutirant un but sur balles, puis Luke Voit a frappé un simple. Avec un retrait, Gia Urshela s’est rendu sur les buts à la suite d’une erreur de Bogaerts pour remplir les buts.

Miguel Andújar a été retiré sur des prises, mais Pérez a accordé un but sur balles à Clint Frazier pour inscrire les Yankees au pointage. LeMahieu a ensuite créé l’égalité avec un simple de deux points.

Renfroe a donné les devants aux Red Sox avec un sacrifice en troisième, puis Christian Vasquez a complété le score avec un simple d’un point en huitième.