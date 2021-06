(Buffalo) Vladimir Guerrero fils a cogné son 26e circuit de la saison, Teoscar Hernández et Randal Grichuk ont aussi frappé une longue balle et les Blue Jays de Toronto ont rossé les Orioles de Baltimore 12-4, samedi.

Guerrero a repris le premier rang dans le Baseball majeur pour le nombre de circuits cette saison, après que Fernando Tatís fils, des Padres de San Diego, l’eut rejoint en tête avec un match de trois circuits vendredi.

Le fils de l’ancienne gloire des Expos a réussi un circuit dans un troisième match de suite. Vendredi, il était devenu le joueur canadien ayant amassé le plus de circuits en une saison dans l’histoire des Blue Jays.

Guerrero a frappé son circuit de deux points en troisième manche, lors de laquelle les Blue Jays ont pris les devants 4-0. Hernández a aussi propulsé sa balle dans les gradins au cours de la manche, tandis que Bo Bichette a produit un point avec un double.

Grichuk a réussi une claque de trois points en cinquième.

Les Blue Jays ont inscrit quatre points en troisième, cinquième et sixième manche, en route vers une sixième victoire en sept matchs.

Grichuk, qui a produit quatre points, et Bichette ont tous deux réussi trois des 15 coups sûrs des Blue Jays.

Pedro Severino et Cedric Mullins ont tous deux produit deux points pour les Orioles, qui ont perdu pour la 15e fois en 17 parties.

La formation de Baltimore a aussi perdu 21 de ses 22 plus récents duels dans les stades adverses. Elle avait mis fin à une séquence de 20 revers en défaisant les Blue Jays 6-5 vendredi à Buffalo.

Hyun Jin Ryu (7-4) a concédé sept coups sûrs en six manches et deux tiers, mais il a permis seulement deux simples lors des six premières manches. Le gaucher n’a eu qu’à effectuer 62 lancers en six manches.

Ryu a cependant permis quatre points et cinq coups sûrs en septième, lors de laquelle il a effectué 29 tirs.

Keegan Akin (0-4) a permis six points en quatre manches et un tiers. Konner Wade a accordé six points et une manche et deux tiers et Alexander Wells a blanchi ses adversaires pendant deux manches à son premier duel dans les Ligues majeures.