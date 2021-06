(New York) Aaron Nola a retiré 10 frappeurs consécutifs sur des prises pour égaler un record vieux de 51 ans dans le Baseball majeur, mais les Phillies de Philadelphie se sont inclinés 2-1 contre les Mets de New York, vendredi.

Mike Fitzpatrick Associated Press

Les Mets ont profité d’une erreur du releveur des Phillies José Alvarado en septième manche pour remporter le premier duel d’un programme double.

Alvarado a effectué un relais au premier but qui a raté la cible, ce qui a permis à Luis Guillorme de se rendre au deuxième coussin. Guillorme a créé l’égalité deux frappeurs plus tard, quand Francisco Lindor a cogné un simple.

Dominic Smith a procuré la victoire aux Mets lors de la manche supplémentaire avec un simple contre Ranger Suárez (3-2).

Tom Seaver, membre du Temple de la renommée, avait retiré les 10 premiers frappeurs qu’il avait affrontés le 22 avril 1970 pour mener les Mets vers une victoire contre les Padres de San Diego.

Ce record pour la plus longue série de frappeurs retirés sur des prises est demeuré imbattu pendant cinq décennies, soit jusqu’à ce que Nola l’égale en retirant Michael Conforto au bâton pour amorcer la quatrième manche, vendredi.

Pete Alonso a ensuite mis fin à la séquence du lanceur avec un double.

Nola a aussi cogné un simple contre le mur au champ gauche et produit le seul point des Phillies avec un double contre le partant Taijuan Walker en cinquième manche.

Le droitier a égalé sa meilleure performance en carrière avec 12 retraits sur des prises en cinq manches et un tiers. Il a permis deux coups sûrs et un but sur balles.

L’enclos des Phillies a cependant été incapable de protéger l’avance. La formation de Philadelphie a perdu un quatrième match de suite.

Seth Lugo (1-0) a retiré trois frappeurs au bâton en huitième manche pour les Mets et s’est ainsi assuré que les deux coureurs sur les sentiers ne puissent croiser le marbre.

Les meneurs dans la section Est de la Nationale disputent un troisième programme double en sept jours.

Armé d’une balle papillon dévastatrice, Nola a amorcé puis conclu sa séquence contre Conforto.

Le lanceur avait toutefois mal commencé la rencontre. Il a atteint Jeff McNeil puis concédé un double à Lindor en première manche.

Nola a ensuite retiré coup sur coup Conforto, Alonso et Smith pour mettre fin à la menace. James McCann, Kevin Pillar et Guillorme ont été retirés au bâton en deuxième, puis Walker, McNeil et Lindor ont subi le même sort en troisième.

Sept des frappeurs retirés au cours de la séquence l’ont été sur élan. Seuls Smith, McCann et Walker l’ont été sur décision.