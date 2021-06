PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS

(Baltimore) Limités à quatre coups sûrs, les Blue Jays de Toronto ont été battus 7-1 par les Orioles à Baltimore, vendredi, perdant ainsi un cinquième match de suite.

Associated Press

Les Orioles mettaient fin à une série de huit défaites.

Premier frappeur des Orioles, Cedric Mullins a cogné un circuit dès la première manche, ainsi qu’un circuit de trois points en huitième.

Une belle façon de souligner la soirée où on donnait un t-shirt à son effigie, au Camden Yards.

Lourdes Gurriel a frappé un circuit en solo en cinquième, mais l’attaque des visiteurs n’allait pas obtenir un autre coup sûr avant la neuvième.

Robbie Ray (4-3) a permis deux points et six coups sûrs en quatre manches et un tiers.

Patrick Murphy n’a lancé que pendant une manche et un tiers, mais il a donné trois points et trois coups sûrs.

Le gain est allé au releveur Tyler Wells (2-0).

Les quatre premiers frappeurs des Blue Jays ont tous connu une soirée de 0 en 4. Marcus Semien a été retiré trois fois sur des prises.

Samedi, les lanceurs partants seront Alek Manoah (1-0) et Dean Kremer (0-6).