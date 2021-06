(Chicago) Le vétéran lanceur des Rays de Tampa Bay Rich Hill estime que l’Association des joueurs du Baseball majeur (MLBPA) a mal géré le dossier des substances permettant aux lanceurs d’avoir une meilleure prise sur la balle.

Associated Press

La MLB a déclaré mardi que les lanceurs utilisant ces substances illégales seront expulsés et suspendus pour 10 matchs à partir du 21 juin.

« Je pense que la faute revient à l’Association des joueurs, a déclaré le lanceur de 41 ans avant le match de mercredi, contre les White Sox de Chicago. Je pense que c’est à ce niveau que quelque chose aurait dû être fait. Le syndicat a eu l’occasion de travailler avec la MLB, qui a décidé de sévir contre les joueurs. C’est ce qui est malheureux. »

Hill trouve décourageant que la décision ait été prise sans l’accord des joueurs ou du syndicat.

« Je trouve qu’ils auraient dû trouver une solution ensemble, de façon professionnelle. Je trouve qu’un changement aux règles en plein milieu d’une saison est difficile pour tout le monde. »

Le Baseball majeur a averti les équipes le 23 mars dernier qu’il surveillerait de plus près les statistiques sur la vitesse de rotation des balles, ce qui voulait aussi dire qu’il allait recueillir des balles utilisées lors de rencontres par toutes les équipes.

Ce changement survient pendant la dernière saison couverte par l’actuelle convention collective entre les joueurs et les propriétaires. Hill n’a pas exclu que ça ait pesé dans la prise de cette décision.

« On sait tous ce qui s’en vient et une partie de moi croit qu’il s’agit d’une tactique pour diviser, pour placer les lanceurs contre les frappeurs, ce qui, encore une fois, n’aide en rien à la croissance de notre sport, a noté Hill. Nous voulons tous le meilleur pour le baseball. Nous voulons une croissance de notre sport. »

Le Bureau du commissaire, en réponse au nombre record de retraits sur des prises et à la plus basse moyenne offensive en un demi-siècle, a indiqué mardi que les arbitres des Majeures et des ligues mineures commenceront à inspecter les lanceurs plus régulièrement, même si les gérants adverses n’en font pas la demande.

Bien que les joueurs seront suspendus avec salaire, les récidivistes recevront des sanctions plus sévères. Les équipes et leurs employés seront également passibles de sanctions.

« Mon argument est que, quand il fait 100 degrés Fahrenheit et que c’est humide, nous pouvons utiliser le sac de résine. Quand il fait 30 degrés Fahrenheit et qu’on se les gèle, on peut utiliser le sac de résine, a expliqué Hill. Je pense que tous à travers le baseball, les frappeurs comme les lanceurs, estiment que le sac de résine, ce n’est pas suffisant. »

Le lanceur des Rays Tyler Glasnow, qui a subi mardi une déchirure partielle d’un ligament du coude, a attribué sa blessure à l’adaptation aux nouvelles règles.