(Boston) Alex Verdugo a envoyé sa balle jusqu’au Monstre Vert en neuvième manche pour produire le point qui a permis aux Red Sox de Boston de vaincre les Blue Jays de Toronto 6-5, vendredi soir.

Jimmy Golen Associated Press

Les Red Sox ont comblé un retard de quatre points pour signer une deuxième victoire consécutive.

Vladimir Guerrero fils a réussi trois des 16 coups sûrs des Blue Jays.

Il a notamment aidé la formation torontoise à se forger une avance de 5-1 en sixième manche avec son 19e circuit de la saison, un sommet dans le Baseball majeur.

Les Red Sox ont cependant inscrit trois points à leur tour au bâton, puis ont créé l’égalité grâce à un circuit solo de Christian Arroyo en huitième.

Les Blue Jays ont rempli les buts en neuvième, alors que la pluie commençait à s’abattre sur le Fenway Park. Riley Adams a toutefois frappé un roulant que Marwin Gonzalez a tout juste réussi à remettre à temps au deuxième coussin pour mettre fin à la partie.

Kiké Hernández avait amorcé la neuvième manche avec un roulant pour les Red Sox. Le relais de l’arrêt-court Bo Bichette a toutefois forcé Rowdy Tellez à quitter le premier coussin.

Tellez a tenté de toucher au coureur, mais la balle est tombée de son gant, ce qui a permis à Hernández de se rendre au deuxième.

Verdugo a ensuite cogné sa balle contre le mur au champ gauche pour donner la chance au coureur suppléant Danny Santana de facilement venir marquer pour le point de la victoire.

Les Red Sox ont ainsi complété une 23e remontée cette saison, un sommet dans le Baseball majeur.

Garrett Whitlock (2-1) n’a concédé aucun point en deux manches pour les Red Sox. Il a permis deux coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer trois frappeurs sur des prises.

Rafael Dolis (1-2) était au monticule en neuvième pour les Blue Jays.

Guerrero avait frappé un simple et un double contre le Monstre Vert avant de réussir son circuit au champ centre gauche.

Il avait la chance de compléter le carrousel en huitième, mais il a laissé passer une troisième prise.

Randal Grichuk a aussi réussi trois coups sûrs pour les Blue Jays, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs.

Bobby Dalbec a claqué une longue balle pour les Red Sox.