Blue Jays et Yankees se divisent les honneurs d’un programme double

(New York) Alek Manoah a brillé à ses débuts dans le baseball majeur et les Blue Jays de Toronto ont démarré un programme double en l’emportant 2-0 contre les Yankees de New York, jeudi.

La Presse Canadienne

L’autre match s’est soldé à l’avantage des New-Yorkais, 5-3.

Repêché 11e au total en 2019, le droitier de 23 ans n’a permis que deux simples en six manches, retirant sept frappeurs sur des prises.

Bien qu’il ait donné deux buts sur balles, Manoah (1-0) a limité l’adversaire aux simples de Miguel Andujar, en deuxième et en cinquième.

Manoah n’a œuvré que pendant 35 manches dans les ligues mineures.

Une de ses rapides a atteint 97,3 milles à l’heure, jeudi.

Sa carrière a débuté avec un but sur balles à DJ LeMahieu, en quatre tirs.

« C’est le moment où j’ai été le plus nerveux de la journée, a dit Manoah. Après ça, j’avais comme mentalité que ça n’allait pas dégénérer.

« Je me suis concentré. Je me suis dit de tout oublier et de lancer, tout simplement. »

Marcus Semien et Bo Bichette ont cogné des circuits lors de la troisième manche. Un 13e pour Semien, un 10e pour Bichette.

Jordan Romano a inscrit un deuxième sauvetage.

Domingo German (4-3) a accordé deux points et trois coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Il a permis deux buts sur balles.

Bichette a ajouté un coup de canon de trois points en deuxième moitié du programme double.

Gary Sanchez a brisé l’impasse de 3-3 avec un circuit en solo, en quatrième. Une claque de 444 pieds, au-delà du champ centre.

Aaron Judge a cogné un ballon-sacrifice à la manche suivante.

Il avait créé l’égalité 3-3 grâce à un circuit de deux points, lors de la troisième manche.

Robbie Ray (2-2) a été victime de cinq points et autant de coups sûrs en quatre manches et deux tiers.

Le releveur Jonathan Loaisiga (4-2) s’en est tiré avec la victoire, même s’il a donné trois simples en sixième.

Chad Green a obtenu un deuxième sauvetage.

Toronto s’orientait vers Cleveland pour y jouer trois matchs.

Vendredi, le lanceur partant des Blue Jays sera Hyun Jin Ryu (4-2). Du côté des Indians, Eli Morgan effectuera son premier départ dans le baseball majeur.