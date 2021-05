(New York) Liam Hendricks a donné un but sur balles à Aaron Judge avec les buts remplis en neuvième et les Yankees de New York ont mérité un sixième gain d’affilée, dimanche, l’emportant 5-4 devant les White Sox de Chicago.

Ronald Blum

Associated Press

Aroldis Chapman (4-0) a bousillé une occasion de sauvetage en allouant un circuit en solo à Andrew Vaugh, frappeur suppléant.

En fin de neuvième, Clint Frazier a cogné un simple face à Aaron Bummer (0-3), puis il a volé un but quand Brett Gardner a été retiré au bâton. DJ LeMahieu a reçu un but sur balles voulu, puis Tyler Wade a obtenu un simple à l’avant-champ.

Judge a fendu l’air sur le premier tir de Hendriks, mais quatre balles ont suivi.

Frazier et Gleyber Torres ont fourni trois coups sûrs chacun.

Les Yankees ont remporté 23 de leurs 32 derniers matchs.

Jameson Taillon n’a pas donné de point en cinq manches, ajoutant son grain de sel à une brillante séquence des partants new-yorkais.

Leurs lanceurs partants en sont à 35 manches de suite sans accorder de point. Cela égale une séquence du genre survenue en 1947, pour les New-Yorkais.

Les Yankees vont accueillir Toronto de mardi à jeudi.

Chicago perdait un troisième match d’affilée, et ce pour la première fois cette saison.

Jose Abreu a envoyé une balle à 450 pieds du marbre, obtenant sa neuvième longue balle de la saison.

Yasmani Grandal a aussi frappé un circuit pour les White Sox.