Le lanceur Gerrit Cole des Yankees de New York.

PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS

(New York) Gerrit Cole a surmonté de rares problèmes de maîtrise de ses tirs et il n’a donné que quatre coups sûrs en sept manches au monticule, aidant les Yankees de New York à blanchir les White Sox de Chicago 7-0, samedi.

Larry Fleisher

La Presse Canadienne

Cole (6-2) a alloué quatre simples et il a permis trois buts sur balles pour une première fois depuis le 31 août. Il a abaissé sa moyenne de points mérités à 1,81.

La plus récente performance de Cole vient s’ajouter à une séquence de 30 manches sans point accordé par un partant des Yankees.

Après le match sans point ni coup sûr de Corey Kluber, contre les Rangers du Texas, Domingo Germán et Jordan Montgomery ont muselé leurs adversaires. Les Yankees ont obtenu quatre départs consécutifs de sept manches sans point alloué par leurs partants pour une première fois depuis les 11 au 16 mai 1932.

Les problèmes de maîtrise de Cole étaient inhabituels. Il n’avait donné que cinq buts sur balles en 57 manches et deux tiers cette saison et il avait connu une séquence record de 61 retraits sur des prises entre deux buts sur balles.

Les 92 retraits au bâton de Cole constituent le plus haut total pour un lanceur des Yankees après 10 départs.

Justin Wilson et Luis Cessa ont fermé les livres pour la formation new-yorkaise, qui mène les Majeures au chapitre des blanchissages. Elle en a enregistré huit à ses 46 premiers matchs d’une saison pour la quatrième fois de son histoire.

Les Yankees ont dominé leurs adversaires 13-1 à leurs quatre derniers matchs et ils ont gagné une septième série de suite.

Dylan Cease (2-1) a accordé cinq points et cinq coups sûrs en quatre manches et un tiers de travail pour les White Sox, qui ont perdu deux matchs consécutifs pour une première fois depuis les 15 et 17 avril.