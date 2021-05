(Dunedin) Marcus Semien et Bo Bichette ont cogné des circuits consécutifs en première manche pour propulser les Blue Jays de Toronto vers une victoire de 10-8 contre les Phillies de Philadelphie, dimanche.

Mark Didtler

Associated Press

Semien a conclu la rencontre avec trois coups sûrs et trois points produits, tandis que Vladimir Guerrero fils a claqué son 11e circuit de la saison. Guerrero a réussi des circuits à ses trois derniers matchs.

Les Blue Jays se sont forgé une avance de 8-0 lors des trois premières manches. Ils ont gagné pour la sixième fois à leurs huit dernières parties.

Semien et Bichette ont frappé leurs circuits contre Chase Anderson (2-4) en première.

En deuxième, Danny Jansen et Bichette ont produit deux autres points avec des simples, Guerrero en a ajouté un avec un double, puis Grichuk a à son tour réussi un double bon pour deux points pour porter le compte à 7-0.

Semien a ensuite cogné un double en troisième pour permettre aux Blue Jays de creuser leur avance à 8-0.

Le partant des Blue Jays, Robbie Ray (2-1), a concédé quatre points et sept coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Le gaucher a vu sa séquence de 30 manches et un tiers sans accorder de but sur balles prendre fin quand Odúbel Herrera lui en a soutiré un en quatrième.

Les Phillies étaient privés de plusieurs joueurs importants. Le voltigeur au champ droit Bryce Harper (épaule droite) et le receveur J. T. Realmuto (poignet gauche) n’étaient pas de la formation partante, après avoir quitté prématurément le match de samedi soir entre les deux équipes.

Harper a cependant remplacé Scott Kingery au champ droit en sixième manche. Harper a été retiré sur un amorti en huitième manche avec deux coureurs sur les sentiers et un retrait, alors que les Phillies tiraient de l’arrière 9-4.

Il a ensuite été retiré sur des prises en neuvième manche par Jeremy Beasley, ce qui a mis fin à la rencontre.

Nick Maton a cogné deux circuits et produit quatre points pour les Phillies. Il a claqué sa première longue balle dans le Baseball majeur en cinquième, dans une manche où les Phillies ont produit trois points. Il a ensuite réussi un autre circuit, cette fois en solo, en sixième.

Les Phillies ont ajouté quatre points lors des deux dernières manches, mais leur remontée s’est arrêtée à court.