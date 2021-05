(New York) Les Nationals de Washington ont marqué six points en huitième manche, aidés par trois erreurs et un circuit de trois points de Josh Harrison, et ils ont mis fin à une séquence de trois défaites grâce à un gain de 11-4 sur les Yankees de New York vendredi soir.

Scott Orgera

Associated Press

Avec un score de 3-3, par une soirée fraîche, Yadiel Hernandez a frappé un simple contre Jonathan Loaisiga (3-2), un jeu sur lequel le voltigeur de droite Aaron Judge a été incapable de maîtriser la balle, pour sa première erreur depuis le 30 septembre 2018.

Victor Robles a suivi avec un amorti sacrifice vers le troisième coussin, mais a été déclaré sauf lorsque DJ LeMahieu, qui remplaçait Gio Urshela, blessé au genou gauche, a effectué un relais imprécis au premier coussin.

Trea Turner a rompu l’égalité à l’aide d’un simple et Harrison, dont la moyenne au bâton s’élève à ,325 cette saison, a retroussé une balle rapide dans les gradins du champ gauche pour procurer aux Nationals une avance de 7-3.

Kyle Schwarber a fait marquer un point à l’aide d’un simple et les Nationals ont ajouté un sixième point à la suite d’une erreur de Gleyber Torres.

À son premier départ après une absence de dix matchs à cause d’une blessure à une épaule, Juan Soto a ajouté un circuit de deux points Luis Cessa en neuvième manche.

Les Yankees (16-16) ont subi un deuxième revers de suite, après une séquence de cinq victoires.

Kyle Finnegan (2-0) a été crédité de la victoire après avoir blanchi les Yankees en septième manche.