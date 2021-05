Lourdes Gurriel fils, au centre, est félicité par Teoscar Hernandez, à gauche, et George Springer, à droite

Les Blue Jays l’emportent 7-2 et balaient les Braves

(Dunedin) Marcus Semien a frappé un circuit et produit quatre points, aidant les Blue Jays de Toronto à vaincre les Braves d’Atlanta 7-2, dimanche, pour balayer les honneurs de cette série de trois rencontres.

Mark Didtler

Associated Press

Cette victoire a toutefois été assombrie par le mystérieux départ de George Springer. On ne sait d’ailleurs toujours pas pourquoi Joe Panik a remplacé Springer comme frappeur suppléant en sixième manche.

Springer était le frappeur désigné des Blue Jays pour un quatrième match de suite depuis qu’il a effectué ses débuts avec l’équipe, mercredi. Le joueur le plus utile de la Série mondiale en 2017 a signé un contrat de six ans d’une valeur de 150 millions US avec les Torontois pendant la saison morte.

Semien a réussi une claque de deux points en huitième manche et les Blue Jays ont signé une septième victoire à leurs neuf dernières parties.

PHOTO MIKE CARLSON, AP Marcus Semien, à droite, et Lourdes Gurriel fils (13)

Le partant des Braves, Ian Anderson (2-1), n’a été d’office que pendant quatre manches, allouant quatre points et six coups sûrs.

Anderson revenait de deux victoires contre les Yankees de New York et les Cubs de Chicago, au cours desquelles il avait permis cinq coups sûrs en 13 manches et deux tiers au monticule. Le droitier avait limité les Cubs à un coup sûr en sept manches, le 27 avril.

Danny Jansen, qui n’avait pas placé une balle en lieu sûr à ses 35 dernières présences au marbre, a cogné un simple d’un point en deuxième manche. Semien a frappé un double de deux points en troisième pour donner les devants 3-1 aux Blue Jays.

Jansen a aussi obtenu un simple en quatrième manche et il a croisé la plaque quand Bo Bichette a réussi un double.

Le voltigeur des Braves Ronald Acuña fils a réduit l’écart à 4-2 en cinquième manche grâce à un sacrifice aux dépens de Ross Stripling alors que les coussins étaient tous occupés.

Ryan Borucki (3-1) a remplacé Stripling et il a éteint la menace en retirant au bâton Freddie Freeman et Marcell Ozuna.

Stripling, qui revenait d’une blessure à l’avant-bras droit, a concédé deux points et cinq coups sûrs en quatre manches et un tiers de travail.

Rafael Dolis s’est amené en relève pour les Blue Jays alors que les buts étaient remplis après deux retraits en neuvième manche. Il a passé Acuña dans la mitaine pour enregistrer un troisième sauvetage cette saison.

Pendant la rencontre, les Braves ont inscrit les noms de leurs receveurs Travis d’Arnaud et Alex Jackson sur la liste des blessés.

D’Arnaud a été placé sur la liste des blessés pour une période de 60 jours en raison d’une entorse du pouce gauche. Il s’est blessé sur un jeu au marbre en sixième manche du duel de samedi soir.

Jackson, qui avait remplacé D’Arnaud samedi, a vu son nom être inscrit sur la liste des blessés pour une période de 10 jours en raison d’une élongation de l’ischio-jambier gauche.

Le receveur William Contreras a été rappelé du site d’entraînement alternatif des Braves et a commencé le match de dimanche contre les Blue Jays.

D’Arnaud a maintenu une moyenne au bâton de ,220 avec deux circuits et 11 points produits en 23 matchs cette saison.

Jackson a réussi un coup sûr en 23 présences au bâton en 10 matchs cette année.