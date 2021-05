Aaron Judge (99) et Gleyber Torres (25) après la victoire des Yankees samedi, à New York.

(New York) Jameson Taillon a obtenu une première victoire en deux ans, Aaron Judge a récolté trois coups sûrs et trois points produits et les Yankees de New York ont battu les Tigers de Detroit 6-4, samedi.

Associated Press

Gleyber Torres a aussi produit trois points pour les Yankees, qui ont signé une sixième victoire à leurs sept dernières sorties.

Alors que les coups sûrs ne viennent pas en quantité industrielle cette saison, 11 des 18 frappeurs partants de ce match ont terminé la partie en voyant leur moyenne glisser à ,198 ou moins. Les Tigers ont amorcé la journée avec la pire moyenne collective des Majeures (,199).

Taillon (1-2) a accordé un point et trois coups sûrs en plus de cinq manches au monticule. Les Yankees avaient perdu chacun de leurs quatre premiers départs cette saison.

La dernière victoire de Taillon remontait au 1er mai 2019, alors qu’il portait les couleurs des Pirates de Pittsburgh. Les Pirates l’ont échangé aux Yankees avant le début de la campagne.

Spencer Turnbull (1-2) a alloué quatre points et cinq coups sûrs en cinq manches de travail. Les Tigers ont perdu une quatrième partie de suite et ils montrent la pire fiche du baseball majeur (8-20).

Judge a dénoué l’impasse en cinquième manche grâce à un double aux dépens de Turnbull. DJ LeMahieu est venu marquer sur la séquence.

Turnbull a ensuite perdu la maîtrise de ses tirs et il a atteint Aaron Hicks pour commencer la sixième manche. Gary Sánchez et Clint Frazier ont soutiré un but sur balles et après deux retraits, Judge a cogné un simple de deux points pour porter la marque à 4-1.

Le stoppeur des Yankees Aroldis Chapman a été parfait en neuvième manche et il a enregistré un cinquième sauvetage en autant d’occasions.