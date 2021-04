PHOTO MIKE CARLSON, ASSOCIATED PRESS

(Montréal) Erick Fedde a donné un seul point en six manches, Josh Harrison a cogné un circuit de trois points et les Nationals de Washington ont défait les Blue Jays de Toronto 8-2, mercredi.

Mark Didtler

Associated Press

Fedde (2-2) a permis deux coups sûrs, dont un circuit en solo de Lourdes Gurriel fils, en cinquième.

Le droitier a retiré sept frappeurs au bâton et a concédé trois buts sur balles.

« Il a bien utilisé ses tirs à effet, a dit le gérant des Nationals, Dave Martinez. C’est dur de l’ennuyer quand il lance autant de prises. »

Cogné face à Steven Matz (4-1), le circuit de Harrison a porté le score à 6-0 en quatrième.

PHOTO MIKE CARLSON, ASSOCIATED PRESS George Springer

George Springer disputait un premier match avec les Blue Jays.

Embauché au montant de 150 millions pour six ans, Springer a connu une soirée de 0 en 4.

« Il a couru sans problème et il a vu beaucoup de tirs, a dit le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo. C’est du positif. »

Joueur le plus utile de la Série mondiale en 2017, avec Houston, il était à l’écart en raison d’ennuis à l’oblique, et plus tard au quadriceps.

Josh Bell a aussi frappé la longue balle pour les Nationals, tandis que Trea Turner a obtenu quatre coups sûrs..

Du côté de Toronto, Bo Bichette a ajouté un coup de canon en huitième.

Matz a été victime de six points et huit coups sûrs en trois manches et deux tiers. La fiche du gaucher contre Washington est 1-8.

« Il a manqué un peu de mordant, a dit Montoyo. Son répertoire est là, mais les tirs manquaient de précision. »

Le receveur Danny Jansen traverse une disette de 0 en 34, résultat d’un match de 0 en 3.

Au lendemain de son match de trois circuits et sept points produits, Vladimir Guerrero fils a été 0 en 3 lui aussi.

Les Jays entameront vendredi une série de trois matchs face aux Braves d’Atlanta, à Dunedin.