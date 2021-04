PHOTO BLUE JAYS, VIA TWITTER

(Dunedin) Le voltigeur George Springer fera ses débuts avec les Blue Jays de Toronto mercredi soir alors que l’équipe termine une courte série de deux matchs contre les Nationals de Washington.

La Presse Canadienne

Les Blue Jays ont annoncé que le nom de Springer serait inscrit au premier rang de l’alignement et qu’il serait utilisé comme frappeur de choix.

« Je voulais m’assurer d’avoir confiance, de savoir que je peux sauter sur le terrain et faire tout ce que je dois faire pour aider l’équipe à gagner », a déclaré Springer aux journalistes avant le match.

Il a précisé que la décision de l’insérer comme frappeur de choix visant probablement à faciliter son retour au jeu, mais il dit déjà avoir hâte de retourner au champ extérieur.

« Je n’ai pas joué depuis un bon moment, mais tout se passe bien », a-t-il ajouté.

Joueur par excellence de la Série mondiale 2017, avec les Astros de Houston, Springer a signé le contrat le plus lucratif de l’histoire des Blue Jays, soit un salaire de 150 millions US réparti sur six saisons.

Toutefois, les débuts tant attendus du joueur vedette ont dû être repoussés en raison de blessures.

Le voltigeur a souffert d’une élongation du muscle oblique lors du camp d’entraînement, puis d’une élongation au quadriceps droit tout juste au moment où il se préparait à revenir au jeu une première fois.

Les Blues Jays (11-11) tentent de balayer leur courte série face aux Nationals après avoir remporté une victoire de 9-5, mardi, grâce à une performance de trois coups de circuit et sept points produits de Vladimir Guerrero fils.