(Oakland) Matt Olson a claqué un grand chelem et les A’s ont entamé un programme double en l’emportant 7-0 contre les Twins du Minnesota mardi, à Oakland.

Janie McCauley

Associated Press

Mitch Moreland a frappé deux circuits et a produit trois points, aidant Oakland à gagner un neuvième match de suite.

Matt Shoemaker (1-1) a permis les coups de canon de Moreland.

Jorge Alcala a concédé le circuit d’Olson.

Le gaucher Sean Manaea (2-1) a alloué six coups sûrs et un but sur balles en sept manches, retirant sept frappeurs au bâton.

Il a signé un deuxième jeu blanc en carrière.

Les Athletics ont égalé la meilleure séquence de 2021 dans le baseball majeur. Les Red Sox de Boston ont gagné neuf matchs de suite à compter du 5 avril.

Battus à leurs six premiers matchs, les A’s ont depuis ce temps un rendement de 10-1.

Le Minnesota reprenait l’action après trois reports dus aux protocoles durant la pandémie.

Depuis une semaine, les Twins comptent au moins quatre tests positifs au coronavirus : Andrelton Simmons, Kyle Garlick, Max Kepler et un membre du personnel.

Les partisans des A’s Mike Floyd et Rodrigo Donor, tous deux assis dans la section 215, ont mis la main sur des fausses balles consécutives de Stephen Piscotty, en quatrième.

« C’est fou, a dit Donor de San Bruno, en banlieue. On ne voit pas ça souvent. »

« C’est ma toute première fausse balle », a mentionné Floyd, qui habite à Oakland.