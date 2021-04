J.D. Martinez (28) et Xander Bogaerts (2)

(Boston) Xander Bogaerts a frappé un circuit de trois points pour appuyer le premier départ d’Eduardo Rodriguez au Fenway Park depuis 2019, mardi soir, et les Red Sox de Boston ont défait les Blue Jays de Toronto 4-2.

Kyle Hightower

Associated Press

Rodriguez (3-0), qui a raté la dernière campagne en raison de complications associées à la COVID-19, a alloué deux points et trois coups sûrs en six manches de travail. Il a aussi retiré six frappeurs sur des prises pour les meneurs de la section Est de la Ligue américaine.

« J’étais vraiment excité dès le tout début du match, a confié Rodriguez. C’est fabuleux d’être de retour sur ce monticule. Ça représente beaucoup pour moi. »

Matt Andriese, Adam Ottavino et Matt Barnes ont été intraitables pendant une manche chacun en relève, et Matt Barnes a obtenu son troisième sauvetage de la campagne.

Rodriguez a été retiré du monticule après avoir concédé son deuxième circuit de la rencontre, une très longue balle de Randal Grichuk pour entamer la septième manche.

Bo Bichette a aussi frappé un circuit pour les Blue Jays, qui ont perdu trois matchs consécutifs.

L’as des Torontois Hyun Jin Ryu (1-2) a distribué huit coups sûrs et quatre points en cinq manches de travail, et il a retiré deux frappeurs sur des prises.

Christian Arroyo et J. D. Martinez ont chacun frappé un simple avant la claque de Bogaerts au champ centre gauche. Marwin Gonzalez a enchaîné avec un double en fin de quatrième manche, et Bobby Dalbec l’a poussé au marbre avec un triple.

Alors qu’ils tiraient de l’arrière 4-2 après deux retraits en huitième manche, les Jays ont placé un coureur au troisième coussin. Bichette a cependant fendu l’air.

Les Blue Jays n’ont frappé que quatre coups sûrs.

« Nous savons que les gars peuvent faire mieux, a dit le gérant des visiteurs, Charlie Montoyo. Quand un gars débloque, ça se répand. Quand ça ne va pas aussi bien, tout le monde ressent la pression (au bâton). »

Rodriguez a reçu un accueil chaleureux de la foule de 4728 spectateurs au Fenway Park. C’était une mince consolation pour le gaucher, qui a raté le match d’ouverture à domicile au cours des deux dernières campagnes.