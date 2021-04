(New York) Jay Bruce annoncera sa retraite après le match des Yankees de New York contre les Rays de Tampa Bay, dimanche.

Ronald Blum

Associated Press

Le gérant des Yankees Aaron Boone a confirmé l’information avant la partie.

« Il est venu me voir avant le début de la série, a expliqué Boone. Il m’a informé de ses intentions. »

Bruce, qui est âgé de 34 ans, a participé au match des étoiles à trois reprises. Il a abordé le camp d’entraînement des Yankees en ayant en poche un contrat des ligues mineures, mais a obtenu son poste dans la formation partante à titre de joueur de premier but, à la suite de la blessure de Luke Voit à un genou.

Bruce a frappé pour une moyenne de ,118 avec un circuit et trois points produits en 39 présences à la plaque, et il faisait partie de la formation active en vue du match de dimanche.

Le voltigeur a présenté une moyenne cumulative de ,244 avec 319 circuits et 951 points produits en 14 saisons dans les Ligues majeures avec les Reds de Cincinnati (2008-16), les Mets de New York (2016-18), les Indians de Cleveland (2017), les Mariners de Seattle (2019), les Phillies de Philadelphie (2019-20) et les Yankees.