(Dunedin) Kyle Higashioka a frappé deux circuits et les Yankees de New York ont battu les Blue Jays de Toronto 3-1, lundi.

Mark Didtler

Associated Press

Le receveur a fait voyager des balles au-delà des clôtures en cinquième et en huitième.

En cinquième, Rougned Odor était sur les buts après un simple.

Gerrit Cole (2-0) a retiré huit frappeurs au bâton en six manches, allouant un point, trois coups sûrs et un but sur balles.

Deux des coups sûrs sont venus en première, où Randal Grichuk a fait marquer Bo Bichette avec un optionnel.

Cole a eu besoin de 42 tirs lors des deux premières manches, puis de 56 au fil des quatre suivantes.

Cole a disposé des 15 derniers frappeurs à l’affronter. Il en est déjà à 29 retraits sur des prises-égalant ainsi un record de David Cone après trois départs, chez les Yankees.

Aroldis Chapman a récolté le sauvetage. Grichuk l’a accueilli avec un double, mais les trois frappeurs suivant ont été retirés au bâton.

Le simple d’Odor a été le premier coup sûr aux dépens de Robbie Ray (0-1), qui a lancé durant cinq manches.

La deuxième longue balle de Higashioka a été cognée contre Ryan Borucki.

Chez les Jays, le voltigeur Lourdes Gurriel fils est de retour parmi les joueurs actifs, après avoir été ennuyé à la suite d’un vaccin.

Mardi soir, les lanceurs partants seront Jameson Taillon (0-0) et Hyun Jin Ryu (0-1).