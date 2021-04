David Dahl (21), Leody Taveras (3), Eli White (41), Isiah Kiner-Falefa (9) et Nick Solak (15)

Les Rangers musèlent les Blue Jays et l’emportent 2-1

(Arlington) Kyle Gibson n’a pas donné de point en six manches et les Rangers du Texas ont battu les Blue Jays de Toronto 2-1, mercredi.

Stephen Hawkins

Associated Press

Gibson (1-0) a retiré huit frappeurs au bâton, dont cinq des neuf premiers frappeurs à l’affronter.

Il a alloué six coups sûrs et un but sur balles.



Le 1er avril, il avait permis cinq points et quatre coups sûrs en un tiers de manche.

« C’était juste plaisant de voir’Gibby’faire aussi bien, comme ce à quoi on s’attend de lui, a dit le gérant des Rangers, Chris Woodward.

« Il a travaillé très fort. Il a donné le ton. »

En deuxième, Hyun Jin Ryu (0-1) a donné un circuit en solo à Nick Solak et un simple d’un point à Leody Taveras.

Ce dernier a fait marquer Jose Trevino, qui était sur les sentiers en vertu d’un simple au champ intérieur.

Au fil de sept manches, Ryu a permis cinq autres coups sûrs, bien qu’il ait retiré sept frappeurs sur des prises.

« Il nous a gardés dans le match », a dit le gérant des visiteurs, Charlie Montoyo.

Marcus Semien a cogné un troisième circuit pour les Blue Jays, dont le premier match à Dunedin aura lieu jeudi soir, face aux Angels.

Les lanceurs partants seront Griffin Canning et Ross Stripling.

Ian Kennedy a disposé de trois frappeurs au bâton en neuvième, inscrivant un deuxième sauvetage.

Le droitier de 36 ans est appelé en fin de match suite aux blessures subies par Jose Leclerc et Jonathan Hernandez.

Toronto a eu les buts remplis et un seul retrait en cinquième, mais Cavan Biggio a alors frappé dans un double jeu.

Le voltigeur de centre George Springer devait faire ses débuts avec les Blue Jays jeudi. Il a toutefois senti des raideurs au quadriceps droit à l’entraînement, en courant sur les buts. Il était en rééducation en lien à son oblique gauche.