David Dahl (21), Nate Lowe (30) et Ronald Guzman,

(Arlington) Nate Lowe a claqué deux circuits et les Rangers du Texas l’ont emporté 7-4 devant les Blue Jays de Toronto, mardi.

La Presse Canadienne

Le quatrième frappeur des siens a produit quatre points incluant deux sur une frappe dans l’enclos adverse, dès la première manche.

Lowe a établi un record d’équipe avec 14 points produits lors des cinq premiers matchs d’une saison.

« Je dois lever mon chapeau à mes coéquipiers, a dit Lowe. En se rendant sur les sentiers, ils me donnent des occasions de les pousser au marbre. »

Ronald Guzman et Jonah Heim ont aussi cogné la longue balle pour le Texas.

PHOTO TIM HEITMAN, USA TODAY SPORTS Bo Bichette (11) et Lourdes Gurriel fils (13)

Bo Bichette a ajouté deux coups de canon dans une cause perdante.

Les Rangers recevaient 18 585 partisans, après en avoir accueilli 38 238 à leur match inaugural.

Dane Dunning (1-0) a disposé des 10 derniers frappeurs à l’affronter.

« Nous avons constaté depuis un certain temps que plus un match avance, plus Dane devient à l’aise », a dit le gérant des vainqueurs, Chris Woodward.

Dunning a retiré six frappeurs au bâton en cinq manches. Ian Kennedy a récolté le sauvetage.

Tanner Roark (0-1) a permis trois circuits et cinq points en trois manches. Il a une fiche en carrière de 0-5 face aux Rangers.

« Rien ne fonctionnait », a t-il résumé.

Danny Jansen était disponible comme receveur substitut, au lendemain d’avoir reçu une fausse balle au genou droit. Le gérant Charlie Montoyo espère qu’il pourra reprendre son poste mercredi.

Quant au voltigeur de centre George Springer (oblique gauche), il reste prévu qu’on le voit à l’œuvre jeudi à Dunedin, contre les Angels de Los Angeles. Il s’est exercé au bâton mardi.

Joueur le plus utile de la Série mondiale de 2017, avec Houston, Springer a accepté l’offre de 150 m $ sur six ans des Jays, durant la saison morte.

Les lanceurs partants mercredi seront Hyun Jin Ryu et Kyle Gibson.

-Par Schuyler Dixon, Associated Press