Baseball

New York

Les fans de baseball retournent au stade des Yankees

Des fans de baseball arrivent devant le stade des Yankees à New York avant d'assister à un match pour la première fois depuis plus d'un an. La saison dernière, le club a joué sans public en raison de la pandémie de coronavirus. Des panneaux à l'extérieur indiquent que les supporters doivent présenter une preuve de test Covid-19 négatif ou de vaccination, et faire un contrôle de température.