(New York) Vladimir Guerrero fils et Randal Grichuk ont frappé la longue balle aux dépens de Domingo German, à l’occasion du retour au jeu du droitier à la suite d’une suspension pour violence conjugale, et les Blue Jays de Toronto ont pris la mesure des Yankees de New York 3-1 dimanche.

Jake Seiner

Associated Press

Guerrero — le joueur étoile âgé de 22 ans qui a indiqué avant la saison avoir perdu 42 livres pendant l’hiver — a réussi un coup sûr dans chacun des matchs de cette série, dont une claque au champ opposé en début de deuxième manche contre German.

Il s’agissait du premier circuit de la saison de Guerrero, après une saison en deçà des attentes en 2020, lorsqu’il a frappé pour une moyenne de ,262 avec neuf longues balles en 60 parties.

Grichuk a frappé son circuit de deux points tout juste à l’intérieur du poteau de démarcation du champ gauche, deux frappeurs après Guerrero. Il a ainsi permis aux Torontois d’enlever les honneurs de leur première série cette saison contre leurs rivaux de la section Est de la Ligue américaine.

T. J. Zeuch n’a pas donné de point en quatre manches au monticule pour les Blue Jays, et le droitier Ryan Borucki (1-0) a enregistré deux retraits pour éviter le pire en sixième manche.

Julian Merryweather a ensuite signé son deuxième sauvetage, après avoir été parfait en neuvième.

De son côté, German (0-1) a distribué trois points en trois manches à son premier départ depuis le 18 septembre 2019. Il a raté la dernière campagne alors qu’il purgeait une suspension de 81 matchs pour avoir enfreint la politique contre la violence conjugale des Ligues majeures, à la suite d’un incident avec sa copine.

German, qui est âgé de 28 ans, a été applaudi par les partisans des Yankees situés au champ droit lorsqu’il a quitté l’enclos en vue de l’échauffement environ 35 minutes avant le premier lancer du match. Il a de nouveau reçu des applaudissements après avoir bouclé la première manche en 12 tirs.