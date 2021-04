Baseball

Les Blue Jays disposent des Yankees 3-1

(New York) Vladimir Guerrero fils et Randal Grichuk ont frappé la longue balle aux dépens de Domingo German, à l’occasion du retour au jeu du droitier à la suite d’une suspension pour violence conjugale, et les Blue Jays de Toronto ont pris la mesure des Yankees de New York 3-1 dimanche.