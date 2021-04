Gary Sanchez (24) et Chad Green (57)

PHOTO JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS

(New York) Gary Sánchez a frappé un deuxième circuit en autant de rencontres, Jay Bruce a réussi un simple bon pour deux points en septième manche et les Yankees de New York ont battu les Blue Jays de Toronto 5-3, samedi.

Ronald Blum

Associated Press

Gagnant du Cy Young de l’Américaine en 2014 et 2017, Corey Kluber n’a alloué qu’un point aux Blue Jays en quatre manches de travail à son premier match avec les Yankees. Il n’avait lancé qu’une seule manche dans les deux dernières saisons en raison de multiples blessures.

Le gaucher Lucas Luetge a aussi disputé son premier match avec les Yankees, après une absence de six ans dans le Baseball majeur. Chad Green a complété un sauvetage de quatre retraits en l’absence d’Aroldis Chapman, qui purgeait son deuxième et dernier match de suspension pour avoir lancé une balle trop près de la tête de Mike Brousseau des Rays de Tampa Bay, le 1er septembre.

La foule de 10 107 personnes — limitée à 20 % de la capacité régulière du Yankee Stadium — se faisait davantage entendre que lors de la victoire de 3-2 des Blue Jays en lever de rideau, jeudi.

Le vétéran de 37 ans Brett Gardner a d’ailleurs soulevé la foule lorsqu’il s’est amené sur le terrain en début de huitième.

Le partant des Blue Jays, Ross Stripling, a accordé trois points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en trois manches et un tiers de travail. Stripling a amorcé la rencontre en raison des blessures à Robbie Ray, Nate Pearson et Thomas Hatch.

Le champion frappeur de la Ligue américaine, DJ LeMahieu, a cogné un simple à l’avant-champ après deux retraits en deuxième manche, permettant à Gio Urshela de croiser le marbre, mais les Blue Jays ont créé l’égalité en troisième.

Sánchez a cogné un circuit en quatrième manche pour donner les devants 2-1 aux Yankees, et lorsque Tyler Chatwood s’est amené au monticule avec deux coureurs sur les buts, Aaron Judge et Aaron Hicks ont frappé des simples.

Clint Frazier en a profité pour marquer et faire 3-1.

Marcus Semien a claqué un circuit solo en cinquième pour réduire l’écart, mais le releveur des Blue Jays Rafael Dolis a donné un but sur balles avec les buts remplis. Bruce a frappé une balle devant le voltigeur Lourdes Gurriel fils, ce qui a permis à LeMahieu et à Giancarlo Stanton de croiser le marbre.

Randal Grichuk a ajouté un point pour les Blue Jays en septième.