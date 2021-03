La MLB a déclaré dans un communiqué publié jeudi que « ces changements mis à l’essai ont pour but d’augmenter l’action sur les sentiers, de mettre plus de balles en jeu, d’améliorer le rythme des rencontres et la durée des matchs, ainsi que de réduire les blessures subies par les joueurs ».

PHOTO CHARLIE NEIBERGALL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Le Baseball majeur expérimentera plusieurs changements aux règles dans les ligues mineures cette saison, dont une zone de prise automatisée, des restrictions sur les défensives spéciales et des buts plus larges.

Jake Seiner,

Associated Press

La MLB a déclaré dans un communiqué publié jeudi que « ces changements mis à l’essai ont pour but d’augmenter l’action sur les sentiers, de mettre plus de balles en jeu, d’améliorer le rythme des rencontres et la durée des matchs, ainsi que de réduire les blessures subies par les joueurs ».

La zone de prises automatisée (ZPA) sera utilisée dans la Southern League, de niveau A faible. C’est le plus près que les arbitres-robots se sont approchés des Majeures jusqu’ici. La ZPA a été utilisée dans l’Atlantic League, un circuit indépendant, ainsi que dans la ligue d’automne de l’Arizona. Elle a reçu des critiques mitigées de la part des joueurs. Les plaintes touchant surtout de la façon dont les balles à effet sont jugées dans le bas de la zone.

Les joueurs d’avant-champ du niveau AA devront avoir les deux pieds dans l’avant-champ au début de chaque jeu. Bien que l’équipe en défense devra avoir au moins quatre joueurs sur la terre battue de l’avant-champ, il n’y aura pas de limite sur le nombre de joueurs qui devront être de chaque côté du deuxième but, bien que la ligue pourrait expérimenter avec une telle règle selon les résultats offerts par la première.

Le niveau AAA aura des buts plus larges. Les trois coussins auront maintenant des côtés de 18 pouces au lieu des 15 qu’ils comptent maintenant. La MLB souhaite que ce changement entraîne une diminution des blessures et des collisions. La ligue a précisé que ces nouvelles dimensions devraient avoir un impact « modeste » sur les vols de buts et les coups sûrs à l’avant-champ.

Les lanceurs aux niveaux inférieurs seront également limités dans les façons de retenir les coureurs. Aux niveaux A, les lanceurs devront quitter complètement la plaque avant de lancer vers un coussin. Ne pas le faire constituera une feinte irrégulière. Cette règle viendra éliminer la façon la plus efficace de surprendre des coureurs au premier pour un gaucher.

Au niveau A faible, les lanceurs seront limités à deux retraits de la plaque ou deux relais pour surprendre un coureur sur les buts par présence au bâton avec au moins un coureur. Les lanceurs pourront tenter de surprendre un coureur une troisième fois, mais si le coureur revient à temps au coussin, le lanceur sera crédité d’une feinte irrégulière. La MLB ne ferme pas la porte à réduire à une tentative seulement, selon les résultats de l’expérience initiale.

« Nous écoutons nos partisans, a indiqué Michael Hill, vice-président des opérations sur le terrain. Ces efforts ont pour but de trouver des solutions afin de créer plus d’action et d’améliorer le rythme de jeu. »

La MLB va poursuivre son partenariat avec l’Atlantic League. Elle pourrait d’ailleurs dévoiler au cours des prochaines semaines d’autres changements aux règles qui y seront testés.