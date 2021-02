(New York) Les Yankees vivront un camp d’entraînement sans le voltigeur Brett Gardner pour la première fois depuis 2006 et le gérant, Aaron Boone, n’est pas certain que la formation new-yorkaise va offrir un nouveau contrat dernier membre de l’édition championne de la Série mondiale de 2009.

Ronald Blum

Associated Press

Le baseballeur de 37 ans est joueur autonome après que les Yankees eurent opté de ne pas se prévaloir de leur clause d’option pour un contrat de 10 millions US en 2021, la rachetant pour 2,5 millions.

« Il a été un grand Yankee, mais nous allons voir comment les choses vont se dérouler ici », a déclaré Boone de Tampa mercredi, avant la première séance du camp prévue jeudi.

Boone a indiqué que Clint Frazier devrait être le partant au champ gauche après avoir fait de grands pas en avant la saison passée.

« Je pense que l’an dernier nous a prouvé qu’il était prêt à occuper un poste au quotidien au sein de ce club. Il s’est amélioré dans tous les aspects de son jeu, a dit Boone. Je pense qu’à son âge (26 ans), avec son expérience et les succès et la confiance qu’il continue de bâtir, il est en position pour devenir un régulier de cette formation. Il l’a mérité. »

PHOTO MATT SLOCUM, AP Aaron Boone

La troisième saison de Boone à la barre des Yankees s’est terminé de façon décevante, comme les deux premières, par une défaite en cinq matchs contre les Rays de Tampa Bay en série de section.

Les Yankees ont chamboulé leur rotation depuis, n’offrant pas de nouveaux contrats aux joueurs autonomes Masahiro Tanaka, James Paxton et J. A. Happ. Gerrit Cole devrait être accompagné au sein de la rotation par Corey Kluber, Jameson Taillon et Jordan Montgomery. La compétition pour le poste de cinquième partant devrait être vive entre Deivi Garcia, Domingo German, Michael King, Clarke Schmidt et Jhoulys Chacin.

Luis Severino devrait être de retour cet été après une reconstruction ligamentaire du coude subie le 27 février dernier.

« Nous verrons comment se passeront les six prochaines semaines. Bien entendu, ce dont nous aurons l’air en mai ou juin pourrait être bien différent qu’à la sortie du camp », a noté le gérant.

Kluber, un droitier de 35 ans qui a gagné deux fois le Cy-Young, n’a lancé qu’une manche depuis qu’il a été atteint par une flèche à l’avant-bras droit le 1er mai 2019. Il s’est déchiré un muscle de l’épaule le 26 juillet dernier, mettant fin à sa saison après une manche.

Taillon, 29 ans, n’a pas lancé depuis le 1er mai 2019 : le droitier a lui aussi subi une reconstruction ligamentaire du coude.

Quant à German, le droitier de 28 ans n’a pas participé aux séries en 2019 et a raté toute la saison 2020 en raison d’une suspension pour avoir contrevenu à la politique du Baseball majeur en matière de violence conjugale.

« Il a payé un gros prix du point de vue de sa carrière, mais souhaitons que ce soit derrière nous, a indiqué Boone. […] Ce sera à lui de ressusciter sa carrière et à se battre pour un place au sein de ce club.

« Nous allons être là pour lui et tenter d’être le plus solidaires possible. Pas seulement pour qu’il sit le meilleur de lui-même au monticule, mais comme homme. Il semble avoir fait ce qu’il avait à faire au cours de la dernière année pour être rendu là où il est. »

Après deux saisons décimées par les blessures, les voltigeurs Aaron Judge et Giancarlo Stanton se sont mis au yoga pour maintenir la forme. Les Yankees espèrent que cela pourra les aider à demeurer davantage au sein de la formation.

L’équipe s’attend aussi à une bien meilleure saison de la part du receveur Gary Sanchez, qui n’a frappé que pour ,147 l’an dernier. Il a été remplacé par Kyle Higashioka dans quatre des cinq rencontres de la série de section.