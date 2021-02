Tim Tebow, qui a été ralenti par des blessures en 2018 et 2019, a mentionné le printemps dernier qu’il n’était pas prêt à abandonner son rêve de jouer dans les Ligues majeures.

PHOTO JOHN KEKIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Tim Tebow a été invité au camp d’entraînement printanier des Mets de New York, même si une limite de 75 invitations a été établie par le baseball majeur pour réduire les risques sanitaires associés à la pandémie de coronavirus.

The Associated Press

Le lauréat du trophée Heisman en 2007 a effectué un retour au baseball en 2016, après y avoir joué pour la dernière fois à sa première année au secondaire. Il a disputé 77 matchs avec le club-école AAA en 2019, et la saison suivante a été annulée à cause de la pandémie.

Le voltigeur, qui frappe de la gauche, a présenté une moyenne de ,163 avec quatre circuits et 19 points produits il y a deux ans avec le club-école de Syracuse. Il a été invité au camp printanier des Mets à chacune des quatre dernières saisons et a frappé pour ,151 en 34 parties, réussissant son seul et unique circuit le printemps dernier avant que les camps soient annulés.

Malgré de piètres statistiques, le joueur âgé de 33 ans a fait partie des 28 invités au camp des Mets, samedi. La plupart des joueurs des rangs mineurs ne se présenteront pas au camp printanier des Mets avant que les joueurs des ligues majeures ne quittent en vue du premier match de la saison, le 1er avril.

Tebow, qui a été ralenti par des blessures en 2018 et 2019, a mentionné le printemps dernier qu’il n’était pas prêt à abandonner son rêve de jouer dans les Ligues majeures.