(New York) Le Baseball majeur ira de l’avant avec un début de camp d’entraînement et de la saison régulière aux dates prévues à l’origine après que les joueurs eurent rejeté, lundi, une proposition qui aurait retardé le début des camps de plus d’un mois.

Ronald Blum

Associated Press

« À la lumière du rejet de notre proposition par l’Association des joueurs du Baseball majeur, et son refus de répondre à notre offre révisée cet après-midi, nous allons de l’avant et demandons à nos équipes de se rapporter en prévision d’un début de camp d’entraînement et de la saison aux dates prévues, sujet à la conclusion d’une entente sur les protocoles sanitaires et sécuritaires », a annoncé le Baseball majeur dans un communiqué.

« Nous avons été capables de compléter une saison 2020 grâce à des efforts et des sacrifices herculéens de la part de nos joueurs, du personnel des équipes et du personnel du Baseball majeur pour se protéger mutuellement », ont ajouté les autorités du Baseball majeur.

« Nous allons faire de même, ensemble, alors que nous allons travailler vers la tenue d’une saison 2021 sécuritaire et divertissante. »

Vendredi, le Baseball majeur avait proposé à l’Association des joueurs de repousser du 17 février au 22 mars le début des camps d’entraînement, d’amorcer la saison le 28 avril au lieu du 1er du même mois et de réduire le calendrier de 162 à 154 rencontres.

Le Baseball majeur croyait que la situation entourant le virus de la pandémie s’améliorera pendant le délai d’un mois qui a été proposé.

Chaque équipe aurait la permission de planifier jusqu’à 12 programmes doubles non traditionnels (un match le jour, l’autre en soirée).

La règle des matchs de sept manches lors de programmes doubles et celle qui permet aux équipes d’amorcer les manches supplémentaires avec un coureur au deuxième coussin continueraient pour une deuxième saison.

Dans le cadre de leur proposition, les dirigeants du Baseball majeur avaient inclus d’ajouter quatre équipes aux séries éliminatoires pour en faire passer le nombre à 14, et d’étendre le règlement du frappeur désigné dans la Ligue nationale pour une deuxième saison d’affilée, un projet que l’Association des joueurs a rejeté le 6 janvier.

« Le comité exécutif de l’Association des joueurs du Baseball majeur a révisé et discuté de la proposition des propriétaires pendant la fin de semaine et aujourd’hui », a fait savoir le syndicat dans un communiqué.

« Le résultat sans équivoque de ces délibérations est que les joueurs n’accepteront pas la proposition du Baseball majeur, continueront plutôt leur préparation en vue d’un début de la saison 2021 à temps et accepteront l’engagement du Baseball majeur pour aviser ses équipes de se préparer pour un départ à temps. »

« Nous ne prenons pas cette décision à la légère. Les joueurs savent par expérience les efforts qui ont été nécessaires pour compléter le calendrier abrégé de 2020, et nous comprenons qu’il existe d’imposants défis devant nous. Nous avons hâte de mettre les dernières touches aux protocoles sanitaires et sécuritaires bonifiés qui aideront les joueurs et les équipes à faire face à ces défis. »