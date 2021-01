(Toronto) Les Blue Jays de Toronto ont poursuivi leurs emplettes, ajoutant le voltigeur Michael Brantley à leur formation pour les trois prochaines saisons, selon ce que rapportent plusieurs médias.

La Presse Canadienne

Sportsnet a en premier rapporté cette embauche.

Les Blue Jays n’ont pas immédiatement répondu aux requêtes de La Presse Canadienne.

La mise sous contrat de Brantley survient quelques heures seulement après que les Jays eurent consenti six ans et 150 millions US au voltigeur George Springer, un coéquipier de Brantley chez les Astros de Houston.

Le contrat de Springer doit être confirmé par des tests médicaux.

Brantley, 33 ans, a participé à quatre matchs des étoiles et maintenu des moyennes offensives de ,297/,354/,440 en carrière avec les Indians de Cleveland et les Astros. Il a frappé 303 doubles et 114 circuits en plus de produire 640 points et d’en marquer 655 en 12 saisons.

En 46 matchs la saison dernière, il a frappé pour ,300/,364/,476 avec cinq circuits et 22 produits.

Il est le fils de l’ex-voltigeur des Mariners de Seattle et instructeur des frappeurs des Blue Jays Mickey Brantley.