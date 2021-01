(Washington, D. C.) Le lanceur gaucher Jon Lester aurait une entente de principe d’une saison en place pour se joindre avec les Nationals de Washington, selon ce qu’a révélé une source à The Associated Press.

Howard Fendrich

Associated Press

La personne a parlé sous le couvert de l’anonymat, lundi, parce que le contrat n’est pas encore officiel et qu’il est en attente d’examens physiques.

Lester connaît très bien le gérant des Nationals, Dave Martinez, qui était instructeur au sein des Cubs de Chicago lorsqu’ils ont remporté la Série mondiale pour une première fois en 108 ans, en 2016.

Lester devrait s’insérer comme quatrième partant de la rotation des Nationals, qui comptent déjà sur les services de Max Scherzer, Stephen Strasburg et Patrick Corbin.

Les Nationals ont terminé au dernier rang de la section Est de la Nationale lors de la dernière campagne et ils ont été actifs pendant la saison morte. Ils ont fait signer un contrat au voltigeur Kyle Schwarber et ils ont fait l’acquisition du joueur de premier but des Pirates de Pittsburgh Josh Bell.

Lester a fêté son 37e anniversaire de naissance en janvier et il prendra part à une 16e saison dans les Majeures. Il montre un dossier de 193-111 et une moyenne de points mérités de 3,60 au cours de sa carrière, avec les Red Sox de Boston, les Athletics d’Oakland et les Cubs.

Lester a aussi été très efficace en séries, présentant une moyenne de points mérités de 2,51 en 154 manches. Il a aidé les Red Sox à remporter deux Séries mondiales et les Cubs à en gagner une.