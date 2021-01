Un contrat de six ans et 90 millions pour DJ LeMahieu

(New York) Les Yankees de New York se sont entendus avec le champion frappeur de l’Américaine DJ LeMahieu, qui demeurera dans le Bronx pour six ans et 90 millions US, a confirmé une personne au fait des négociations à l’Associated Press vendredi.

Ronald Blum

Associated Press

Cette source a requis l’anonymat puisque l’entente est conditionnelle à ce que LeMahieu subisse avec succès un examen médical.

LeMahieu, qui aura 33 ans en juillet, est devenu le premier joueur à remporter le championnat des frappeurs dans les deux ligues. Sa moyenne de ,364 a été la plus élevée depuis que Joe Mauer a remporté le championnat des frappeurs avec les Twins du Minnesota en 2009. LeMahieu avait été sacré champion frappeur de la Nationale en 2016, alors qu’il avait maintenu une moyenne offensive de ,348 avec les Rockies du Colorado.

Trois fois sélectionné pour le match des étoiles, LeMahieu avait signé un contrat de 24 millions pour deux saisons avec les Yankees en 2019. Il a frappé 10 circuits et produit 27 points au cours de la saison tronquée de 2020, après avoir frappé pour ,327/,375/,518 avec 26 circuits et 102 points produits à sa première saison à New York.

LeMahieu a commencé sa carrière avec les Cubs de Chicago en 2011 avant d’être échangé aux Rockies. En 10 saisons dans les Majeures, il a compilé des moyennes de ,305/,357/,430, frappant 85 circuits en plus de produire 478 points produits. Il a gagné trois Gants d’Or comme deuxième-but.