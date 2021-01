(Los Angeles) Les Dodgers de Los Angeles et Cody Bellinger ont évité l’arbitrage salarial, vendredi, quand le joueur étoile a accepté un contrat d’un an d’une valeur de 16,1 millions US.

Associated Press

Le voltigeur et premier-but des Dodgers a été voté la recrue par excellence de la Nationale en 2017 et son joueur par excellence en 2019. Sa moyenne offensive de ,239 en 2020 a été sa plus faible en carrière. Il a toute de même frappé 12 circuits et produit 30 points au cours de cette saison écourtée.

En 2019, il avait frappé pour 305 avec 47 circuits et 115 points produits, toutes des marques personnelles.

Bellinger a participé deux fois au match des étoiles jusqu’ici. Il pourra profiter de l’autonomie à l’issue de la saison 2023.